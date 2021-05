Denný newsletter Korzára: Polaček naštval poslancov, vláda umelcov, Prešovčanov odpad

Čo sa stalo a čo je nové na východe.

27. máj 2021 o 0:00 Klaudia Jurkovičová

Denník Korzár vám každý pracovný deň ponúka najzaujímavejšie informácie a najčítanejšie správy nášho webu o aktuálnom dianí najmä na východnom Slovensku.

Košickí poslanci sa hnevajú. Primátor zvolal zastupiteľstvo na začiatok prázdnin

V máji rokovali poslanci tri dni. Pôvodný termín z konca júna radnica presunula na júl. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Košickým poslancom prišiel mail z radnice s oznámením, že mestské zastupiteľstvo bude rokovať 7. a 8. júla, teda v prvý prázdninový týždeň.

Poslanci však obvykle počas letných prázdnin nerokujú.

Nový termín prekvapil mnohých z nich, viacerí už majú s rodinami naplánované dovolenky.

Postup radnice pokladajú za nekorektný.

Ako na kritiku poslancov zareagovalo vedenie mesta, to sa dozviete v článku Jany Ogurčákovej.

Z východu Slovenska mieri kritika do Európy. Umelci žiadajú peniaze z plánu obnovy

Pandémia priniesla temné obdobie pre kultúru. Umelci volajú po jej reštarte, ak nie rovno záchrane. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Otvorená kritika od umelcov a kultúrnych inštitúcií smeruje do Európskej komisie či Európskeho parlamentu.

Umeleckej obci sa nepozdáva prerozdelenie a spôsob využitia vyše šesťmiliardového balíka, ktoré majú Slovensku pomôcť prekonať dopady koronakrízy.

Plán obnovy Slovenska predkladala Európskej komisii slovenská vláda. Umelci jej vyčítajú najmä to, že ignoruje oblasť kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorá podľa nich patrí k pandémiou najviac postihnutým a zdecimovaným oblastiam.

Pod dokument sa podpísalo aj viacero zástupcov kultúrnych inštitúcií z východného Slovenska. Viac už v článku Kataríny Gécziovej.

Prešovčania majú zlé skúsenosti s triedeným odpadom. Nádoby sa rýchlo plnia

Kontajnery v Prešove deň po vynesení. (zdroj: Michal Frank)

PREŠOV. Je ich málo a rýchlo sa zaplnia. Takto vidia Prešovčania situáciu s odpadovými košmi na separovaný zber.

Na sídliskách často odpad ani neseparujú, keďže košov je nedostatok, sú ďaleko a niet v nich miesta.

„Vždy sú plné, takže je všade okolo nich bordel,“ ozvali sa nám viacerí čitatelia.

Radnica pripravuje všeobecne záväzné nariadenie o odpadoch, ktorým by sa mal mestský parlament zaoberať v júni. Do akej miery pomôže vyriešiť aktuálne problémy, aj to zisťoval Michal Frank.

Promócie vysokoškolákov budú, ale niekde bez účasti rodičov

Vysokoškoláci nakoniec dostanú diplomy osobne v škole. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Zlepšujúca sa pandemická situácia umožňuje vysokým školám ukončiť akademický rok, strávený prevažne v lockdowne, promóciami priamo na pôde univerzity.

Na otázky o slávnostnom júnovom odovzdávaní diplomov nám odpovedali z košickej Technickej univerzity, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie a z Prešovskej univerzity v Prešove.

Väčšina z nich plánuje promócie v júni. Chcú sa pri tom riadiť aktuálnym covid automatom.

Aké sú teda plány vysokých škôl? To sa dozviete v texte Lenky Hanikovej.

Po havárii v košickej križovatke odsúdili vodiča idúceho po hlavnej

Audi šlo po hlavnej štvorprúdovke, taxík prichádzal sprava po vedľajšej Európskej triede. (zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. V križovatke na Sídlisku Ťahanovce v Košiciach sa ešte v decembri 2017 stala vážna nehoda.

Audi S3, idúce po hlavnej Americkej triede, sa zrazilo s Daciou Logan, ktorá na ňu vchádzala sprava z vedľajšej Európskej triedy.

Hoci by možno deväť vodičov z desiatich tipovalo za vinníka „rumunské" vozidlo, súd bol iného názoru.

Po takmer tri a po roku odsúdil za zavinenie nehody vodiča audi.

Ako súd odôvodnil svoj verdikt, aj to sa dozviete v článku Róberta Bejdu.

Technické služby: V Prešove môžeme mať akékoľvek typy smetných kontajnerov

Vozidlo TSMP zabezpečujúce zber a zvoz odpadu. (zdroj: Michal Frank)

PREŠOV. Technické služby tvrdia, že mesto Prešov je druhé najlepšie na Slovensku v triedení odpadu.

Prešovčania toľko optimizmu nezdieľajú. Kritizujú prácu mestskej akciovej spoločnosti Technické služby mesta Prešov (TSMP), ktorá sa v meste stará o odpady.

Hovoria o zlých skúsenostiach so separovaným zberom. Kontajnerov je podľa nich málo, hlavne na sídliskách, často sú preplnené a je okolo nich neporiadok.

O situácii so separovaním odpadu v meste Prešov sa Michal Frank zhováral s Ingrid Mihaľovou z oddelenia obchodnej stratégie a legislatívy akciovej spoločnosti TSMP.

Covid automat od 31. mája: Okresy na východe majú veselšie farby, Sputnik dostal zelenú

(zdroj: FB/Ministerstvo zdravotníctva SR)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Epidemická situácia je naďalej priaznivá.

Novú mapu podľa aktuálnej rizikovosti v stredu schválila vláda, platná bude od pondelka 31. mája. Väčšina okresov z východného Slovenska si polepšila.

Očkovať sa bude už aj Sputnikom, ale napríklad minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO) by sa ním očkovať nedal.

Systém voľného výberu vakcín by mal fungovať najneskôr 7. júna.

Vláda v stredu aj schválila cestovný semafor.

Denník Korzár opäť mapoval aktuálne dianie súvisiace s výskytom ochorenia covid-19 na Slovensku.

Očkovali už aj v Medzilaborciach. Nemajú nemocnicu ani vakcinačné centrum

O očkovanie bol v Medzilaborciach veľký záujem. (zdroj: Jana Otriová)

MEDZILABORCE. Jednodňové výjazdové veľkokapacitné očkovacie centrum, aké v stredu zriadili v Medzilaborciach, patrí v rámci Prešovského samosprávneho kraja k raritným.

Nikde inde nič podobné nie je, hovorí primátor Vladislav Višňovský (Smer-SD).

V priebehu dňa plánovali zaočkovať takmer 800 ľudí z mesta a okolitých obcí.

Ako to dopadlo, o tom sa dočítate v článku Jany Otriovej.

Humenským mestským policajtom kúpili defibrilátor za peniaze z testovania

Nový defibrilátor prevzal od primátora Miloša Merička (vľavo) náčelník mestskej polície Marián Zub. (zdroj: Jana Otriová)

HUMENNÉ. Humenskí mestskí policajti majú vo výbave nový defibrilátor.

Špičkový prístroj na záchranu života kúpila samospráva z refundovaných peňazí za víkendové skríningové testovania.

Mestských policajtov zaškolia pracovníci miestneho spolku Slovenského Červeného kríža, informuje Jana Otriová.

