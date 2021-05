Varíme s Korzárom: Francúzska cibuľačka

Bohatá chuť, no jednoduchý postup.

26. máj 2021 o 10:02 Daniela Marcinová

Francúzska cibuľačka

Potrebujeme: 3 polievkové lyžice (PL) masla, 1/2 PL olivového oleja, 1/2 čajovej lyžičky (ČL) bieleho cukru, 3 žlté na tenko nakrájané cibule, štipku soli a mletého čierneho korenia, 2 PL hladkej múky, 6 šálok (š) hovädzieho vývaru, 1 celý bobkový list, 8 krajcov bagety, 110 g nastrúhaného syra gruyere, 30 g parmezánu, čerstvý tymian

Postup: Vo veľkom hrnci roztopíme maslo, pridáme olej, cibuľu a cukor. Za občasného miešania varíme, kým cibuľa nezmäkne a neskaramelizuje, čo by malo trvať asi 30 minút. Pridáme soľ, čierne korenie a múku, krátko premiešame a zalejeme vývarom spolu s bobkovým listom. Polievku privedieme k varu, plameň stíšime a necháme variť asi pol hodiny. Podľa potreby ešte dochutíme soľou a mletým korením. Krátko pred dovarením dáme do rúry alebo na gril opiecť bagetu dochrumkava. Polievku naberieme do 4 menších zapekacích misiek, na hladinu položíme po 2 krajce bagety, posypeme ich strúhaným syrom a dáme do rúry zapnutej na gril na asi 2 - 3 minúty, kým sa syr neroztopí a trocha nezhnedne.

Zdroj: recipegirl.com