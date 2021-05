Denný newsletter Korzára: Trnka a Majerský sa na pápeža tešia. Hovorca krotí eufóriu

Pápež František by mohol navštíviť Košice a Prešov. A možno i rómsky Lunik IX

Prezidentka Zuzana Čaputová a pápež František počas súkromnej audiencie vo Vatikáne. (zdroj: TASR - Kancelária prezidenta SR)

KOŠICE. Pápež František by mal tento rok prvýkrát pricestovať na Slovensko, jeho návšteva Bratislavy by sa mohla uskutočniť popri septembrovom eucharistickom kongrese v Budapešti.

Informoval o tom vatikánsky spravodajský server Vatican News ešte v marci.

Hlavu katolíckej cirkvi k nám pozvala prezidentka SR Zuzana Čaputová počas svojej decembrovej návštevy Vatikánu a pápež jej pozvanie prijal.

„Veľmi sa teším, že Svätého Otca budeme môcť privítať na Slovensku, jeho návšteva bude určite symbolom nádeje, ktorú tak veľmi potrebujeme," uviedla vtedy prezidentka Čaputová.

Podľa informácií denníka Korzár by mohol pápež František, keď už bude u nás, zavítať aj na východné Slovensko, v hre sú najmä Košice aj vrátane ich mestskej časti - neslávne známeho rómskeho sídliska Lunik IX, ale možno i Prešov či obec Ľutina ako najväčšie pútnické miesto gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

O pravdepodobnej návšteve obľúbeného a bezprostredného pápeža viac zisťovali Jaroslav Vrábeľ a Jana Ogurčáková.

Rómska splnomocnenkyňa chce ľudí z osád presvedčiť na očkovanie youtube videami

Najchudobnejšie vrstvy v Košiciach o očkovaní nemajú žiadne informácie. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Veľká časť obyvateľov nelegálnych osád na území Košíc nemá o očkovaní proti koronavírusu ani elementárne informácie. Vyplýva to z našich rozhovorov s miestnymi ľuďmi.

Ukázalo sa, že mnohí ani len netušia, že vakcinácia prebieha už niekoľko mesiacov a je možné sa na ňu prihlásiť.

Tí, ktorí o očkovaní vedeli, sa však vakcín obávajú. Sami priznávajú, že majú málo informácií.

Vedia málo o očkovaní, ešte menej o tom, či si už niekto nechal vakcínu pichnúť.

„Ak by niekto bol očkovaný, vedeli by sme o tom všetci. Po okolí tu žije v chatkách veľa rodín a nikto očkovanie nespomenul. Ani ja neviem o tom, že by sa tu dakde očkovalo proti korone,“ reagovala s prekvapením Slávka, ktorá býva so svojou rodinou v osade "za malou stanicou".

Viac o situácii v osadách a o tom, ako chcú chudobných presvedčiť na očkovanie ministerstvo a splnomocnenkyňa vlády, píše Michal Lendel.

Známy košický Deduško Perníček skončil opäť za mrežami. Tentoraz za lieky

Pavla N. (vľavo) odvádza eskorta do väzby. (zdroj: Korzár/Róbert Bejda)

KOŠICE. Národná kriminálna agentúra v spolupráci s košickou políciou vykonala v piatok protidrogový záťah. V sieti uviazli nielen konzumenti, ale aj priekupníci a díleri.

Jedným z nich bol aj 63-ročný Pavol N., medzi odberateľmi známy pod prezývkou Dedo. A samotní policajti ho na policajnom facebooku už dávnejšie nazvali Deduško Perníček.

Išlo o predajcu rôznych druhov drog, ktorý už bol za túto činnosť opakovane odsúdený.

Seniora polícia obvinila pre obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby, držania a obchodovania s omamnými a psychotropnými látkami. Prokurátor navrhol jeho väzobné stíhanie, o ktorom v utorok dopoludnia rozhodoval Okresný súd Košice I.

Aký trest hrozí predajcovi drog, píše Róbert Bejda.

Čečenca sme dva roky väznili, teraz mu bude Slovensko platiť

V januári 2016 kukláči po prvý raz privádzajú Hamzata S. na košický súd. (zdroj: Korzár/Róbert Bejda)

KOŠICE. V januári 2015 zadržala slovenská polícia pri kontrole na hraničnom priechode Vyšné Nemecké občana Čečenska Hamzata S. (38). Napriek tomu, že mal cestovný pas vystavený Švédskym kráľovstvom, skončil za mrežami.

Dôvodom bol medzinárodný zatykač pre podozrenie z terorizmu, ktorý na Hamzata v roku 2007 vydal Federálny súd oblasti Zavodskoje v ruskom meste Groznyj.

Hoci po dvoch rokoch strávených väčšinou v košickej väznici Čečenec naše územie opustil, jeho prípad sa tým neskončil. Ako nás informovala jeho advokátka Iveta Rajtáková, Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu zistil viaceré pochybenia našich úradov.

A za tie Hamzatovi prisúdil odškodné.

Róbert Bejda sa pozrel na problém, ktorému čelia slovenské orgány a za ktorý budú platiť všetci daňoví poplatníci.

Cestu na Košickej v Prešove len nedávno rekonštruovali. Zasa je v dezolátnom stave

Košická ulica je znovu zničená. (zdroj: Korzár/Michal Ivan)

PREŠOV. Niekoľko desiatok metrov dlhý úsek na Košickej ulici v Prešove je len pár rokov od komplexnej rekonštrukcie v dezolátnom stave.

Povrch vozovky je úplne rozpadnutý a okrem prasklín vznikli na ceste aj diery.

Vodiči musia pri vjazde do Prešova od Košíc pribrzďovať alebo diery obchádzať.

V roku 2017 prešla Košická ulica v Prešove väčšou rekonštrukciou. Upravila sa križovatka, jazdné pruhy a opravená bola aj vozovka.

Pár mesiacov od dokončenia prác sa na ceste objavili diery a praskliny, ktoré sa tiahli pozdĺž stredovej čiary.

Na opravenú a opäť zničenú komunikáciu sa cestárov pýtal Michal Ivan.

Dva zámery investorov stroskotali. Humenné uvažuje o vlastnom sociálnom podniku

Tému sociálneho podniku otvoril na rokovaní poslancov Martin Ruščanský. (zdroj: Korzár/Jana Otriová)

HUMENNÉ, SNINA. Akú úlohu má samospráva pri tvorbe pracovných príležitostí? Je na to mestský sociálny podnik vhodný? Má nad ním mesto Humenné reálne uvažovať?

Aj na tieto otázky hľadali odpoveď poslanci počas rokovania mestského zastupiteľstva.

Informáciu o vytváraní podmienok pre vyššiu zamestnanosť žiadal zaradiť do programu poslanecký klub Odvážne Humenné.

Vlani poslanci dvakrát neodhlasovali nájomnú zmluvu na dlhodobý prenájom pozemkov pre spracovateľa ovocia a lesných plodov.

Ten mal záujem postaviť halu a podnikať vo forme sociálneho podniku v mestskom priemyselnom parku Guttmanovo, ktorý je poloprázdny.

Pred vyše dvomi rokmi stroskotali plány firmy z Bardejova, ktorá zamýšľala v novopostavenej hale vyrábať vodomerné šachty a rôzne nádrže na pitnú a úžitkovú vodu.

Existuje cesta zvýšiť zamestnanosť cez mestský sociálny podnik? Aj to je otázka, na ktorú hľadá odpoveď text Jany Otriovej.

Minister Mičovský z Humenného končí, odstúpi z funkcie

Minister Mičovský na brífingu, počas ktorého podal demisiu. (zdroj: TASR)

BRATISLAVA/KOŠICE. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský (OĽaNO) oznámil, že odstúpi z funkcie.

Urobiť tak chce v pondelok 31. mája. Mičovský to vyhlásil na brífingu, pričom sa vzdáva funkcie pre dianie v Slovenskom pozemkovom fonde.

„Ja som ako lesník nikdy nechcel vstúpiť do politiky, no uveril som nejakému Igorovi Matovičovi a jeho protikorupčnému hnutiu. Po objasnení so situáciou na Slovenskom pozemkovom fonde som sa mohol spreneveriť svojim protikorupčným princípom a tváriť sa, že mňa sa to netýka, ale nie. Podávam demisiu. Potrebujem ešte dotiahnuť na rezorte jedno rokovanie, potom odstúpim," povedal Mičovský s tým, že o jeho rozhodnutí podať demisiu sa s nikým nerozprával a je nemenné.

Dôvody, pre ktoré sa Humenčan rozhodol abdikovať, nájdete v tomto texte.

Korzár pre vás pripravil i dva ďalšie články, ktoré sa bezprostredne týkajú Mičovského rozhodnutia.

Mičovský mal byť tvrdší pri pláne obnovy a ozvať sa voči Budajovi (reakcie)



Mičovského náhradník v Košiciach odstúpil, zrejme skončí aj v Národnej rade

