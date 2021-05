Pečieme s Korzárom: Plnený bôčik

Niečo pre milovníkov mäsa.

26. máj 2021 o 0:00 Monika Almášiová

Plnený bôčik

Potrebujeme: 750 g bravčového bôčika, soľ, rascu, 20 g masla. Na plnku: 40 g masla, tri vajíčka, 100 g strúhanky, deciliter mlieka, petržlenovú vňať.

Postup: Bôčik umyjeme, zbavíme kostí a spravíme doň otvor. Vnútri i na povrchu ho osolíme. Plnku si pripravíme zmiešaním zmäknutého masla so žĺtkami. Strúhanku navlhčíme mliekom a pridáme k maslu so žĺtkami, pridáme nasekanú petržlenovú vňať a vmiešame tuhý sneh z bielkov. Vnútro bôčika naplníme pripravenou plnkou. Mäso uzatvoríme špáradlami alebo niťou a poprášime rascou. Vložíme do pekáča, podlejeme horúcou vodou, prikryjeme a dáme piecť. Po štvrťhodine mäso otočíme, potrieme maslom a dopečieme. Hotové krájame na plátky.

