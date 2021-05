Varíme s Korzárom: Rebarborová žemľovka

Dobrota školských jedální v sezónnom prevedení.

25. máj 2021 o 0:00 Daniela Marcinová

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Rebarborová žemľovka

Potrebujeme: 500 g rebarbory, 6 žemlí alebo rožkov, 300 ml mlieka, 80 g masla, 3 lyžice kryštálového cukru, 2 - 3 vajíčka, 4 lyžice práškového cukru, 1 balenie vanilkového cukru, maslo na vymazanie, strúhanku

Postup: Žemle alebo rožky nakrájame na hrubšie plátky a dáme do väčšej misky. V teplom mlieku rozpustíme kryštálový cukor a maslo, vylejeme na pečivo. Necháme prikryté trocha odstáť, aby mlieko vsiaklo, potom primiešame rozšľahané vajíčka. Rebarboru očistíme, olúpeme, pokrájame na menšie kúsky a premiešame so zmesou škorice, práškového a vanilkového cukru. Zapekaciu nádobu vymažeme maslom. Na jej dno poukladáme polovicu pečiva, na to vysypeme rebarboru a prikryjeme druhou polovicou pečiva. Zapekaciu nádobu vložíme do rúry rozohriatej na 175 stupňov a pečieme asi 30 minút. Medzitým si z bielkov a cukru vyšľaháme tuhý sneh, ktorý rozprestrieme na vrch žemľovky a dáme ešte na chvíľu späť do rúry, aby sa opiekol dozlatista.

Zdroj: zemlovka.cz