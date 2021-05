Varíme s Korzárom: Ryžový nákyp s višňami

Nenávidené jedlo školských jedální si chce napraviť renomé.

23. máj 2021 o 0:00 Monika Almášiová

Ryžový nákyp s višňami

Potrebujeme: 150 g ryže, 750 ml mlieka, 20 g kryštálového cukru, soľ, 70 g masla, 100 g práškového cukru, štyri vajcia, citrónovú kôru, vanilkový cukor, 30 g mletých mandlí, 500 g zaváraných višní bez kôstky, maslo a strúhanku na vymastenie a vysypanie formy

Postup: Ryžu nasypeme do sitka a prelejeme ju vriacou vodou. Takto sparenú ryžu uvaríme do mäkka v mlieku, do ktorého sme pridali trocha cukru a soli. Necháme vychladnúť. Zmäknutí maslo vyšľaháme s práškovým cukrom, žĺtkami, vrecúškom vanilkového cukru a citrónovou kôrou. Z bielkov vyšľaháme tuhý sneh. Do vychladnutej ryže zľahka vmiešame vyšľahané žĺtky s cukrom a vmiešame aj mleté oriešky. Na záver primiešame sneh. Formu vymastíme maslom a vysypeme strúhankou, nalejeme do nej pripravenú ryžu a poukladáme višne. Pečieme vo vyhriatej rúre približne 45 minút. Pred podávaním môžeme poprášiť cukrom a preliať ovocným sirup alebo dozdobiť čerstvým ovocím.

