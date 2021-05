Výber redakcie: Povodne, tornádo, protest zúfalej matky. Nuda na východe nie je

Čo odporúčajú editori a redaktori Korzára.

22. máj 2021 o 0:00 Katarína Gécziová, Klaudia Jurkovičová, Michal Frank, Lenka Haniková, Jana Otriová

Milí čitatelia, redakcia Korzára pre vás pripravila výber autorských textov z uplynulého týždňa. Pozývame vás na súhrn toho najzaujímavejšieho z nedávneho diania na východe.

Tip Kataríny Gécziovej

Na očkovaní záleží, len tie zmätky sú únavné

Mám sa zaočkovať? Nemám sa zaočkovať? Robím dobre? Nerobím dobre? A čo ak mi niečo potom bude? Túto doslova hamletovskú otázku si zrejme kládol takmer každý z nás.

Určite by pomohlo, ak by sme sa pri tomto rozhodovaní sústredili viac na fakt, či nám vakcína pomôže dostať sa z okliešteného života, v akom žijeme už vyše roka.

Ale nie. My sa sústredíme na to, či Sputnik, či AstraZeneca, Moderna alebo Pfizer alebo sledujeme boj medzi politikmi alebo sledujeme, či sa vôbec na rad dostaneme.

No, minimálne je preč dilema, kedy sa kto zaočkuje. V čase, kedy píšem tento text je už zrejmé, že očkovať sa môže už každá veková kategória. Čo je pozitívna správa. Tá menej radostná je, že tento pomerne rýchly postup k mladším vekovým skupinám vyplynul z pomerne veľkého nezáujmu o očkovanie u vyšších ročníkov.

Žiadna kampaň nemôže byť úspešná, ak sa v nej striedajú protichodné informácie a pokyny pre verejnosť sa menia z minúty na minútu. Tí hore na úradoch rozhodujú, tí dole, rozumej bežní smrteľníci, sú ako na hojdačke. Jeden deň sa očkujú AstraZenecou (čakajú v poradovníku aj mesiac), aby im na ďalší deň niekto povedal, že túto vakcínu sťahuje z obehu.

No a na tretí deň príde esemeska: Príďte sa očkovať AstraZenecou. Lenže, ani z tejto pozvánky nakoniec nič nie je. Lebo minister zdravotníctva síce povedal, že každého prvoočkovanca, ktorého pozvú na AstraZenecu, zaočkujú Pfizerom, ale nakoniec sa neočkuje prvoočkovanec ani AstraZenecou, ani Pfizerom a ani žiadnou inou vakcínou.

Čiže nikto nebude odstrkovaný, len rovno odstrčený. Aspoňže má tento zamotaný prípad jasný happyend, pozvanie na Pfizer nakoniec prišlo.

Korzár spravodajsky monitoruje koronavírusovú pandémiu na východnom Slovensku od počiatku, aj počas tohto týždňa sa zameral na dve témy, ktoré úzko súvisia s očkovaním.

A nech vás prechádzajúce riadky neodradia, redakcia Korzára je všetkými desiatimi za očkovanie, pretože očkovanie je sloboda, aj keď s istými obmedzeniami.

Svet potrebuje hrdinov, aj tých z Vyšnej Myšle

Aj sa to dalo čakať, že po vlečúcich sa dažďoch na východ opäť dorazia povodne. A nebolo tomu inak ani tentoraz. Okolie Košíc, vybrané lokality pri Prešove alebo priamo v ňom, ale i miesta na Spiši zasiahla veľká voda.

Z utrápených ponosov, ktoré trvajú dlhé roky, z fotografií, z ktorých ide smútok, z hromžiacich starostov obcí, ktorí opakovane roky upozorňujú, že ochrana pred vodou je nedostatočná, vyznieva optimisticky príbeh obyvateľa Vyšnej Myšle.

Kde sa vzal, tu sa vzal, zrazu na fotografii stojí muž pri vodou zaliatom traktore. Úsmev na tvári, život zrejme prijíma tak, ako beží a príde. Neskôr sa ukázalo, že traktor sa na zatopenom futbalovom ihrisku takmer utopil. A Roman Pástor, ktorého miestni nevolajú inak ako dobrodruh, stojí na ňom.

Čo tam potom, že nevie plávať a že ho takmer tri razy zatopilo. Napokon ho vytiahli s tatrovkou. Ako sme sa neskôr dozvedeli, Roman bol na ceste za dcérou, ktorej chcel pomôcť, pretože uviazla pri zatopenej ceste.

Roman sa hrdinom necíti, vraj nebol po prvý raz v podobnej situácii. On je pritom príkladom takého malého hrdinu, ktorých každý deň potrebujeme, aby bol náš svet o niečo lepší a farebnejší.

Možno bude aj diaľnica

O diaľničnej sieti, teda takmer žiadnej, na východnom Slovensku sa hovorí už roky. Sľuby sa sľubovali, aj sa sľubujú, aj budú sľubovať. Nová vláda je tu s novým plánom.

Vyznieva mierne optimisticky. Na prvý pohľad. Ak si ho však zoberú na paškál župani či primátori, je jasné, že spokojnosť samosprávam plány ministerstva dopravy nepriniesli.

No nič , hlavné je, že možno tá diaľnica niekedy krížom cez východné Slovensko pôjde. A to nielen zo západu na východ, ale aj od severu na juh. Len či sa veľmi nenačakáme. Akoby sme už nečakali dosť. Viac o tom, čo samosprávam prekáža, zisťoval Michal Ivan.

Tip Michala Franka

Ďaleká realita

Situácia s triedením odpadu, jeho separáciou a druhotným zhodnocovaním v Prešove nie je dobrá a roky sa prakticky neposunula dopredu. Bez ohľadu na to, čo deklaruje mesto a mestská firma na to určená, realita má ďaleko k štandardom dnešnej doby.

Laura Martinková je človek, ktorá o odpadoch niečo vie. Sama ide príkladom, snaží sa o zero waste životný štýl a jeho propagáciu, robí rôzne besedy a školenia a veľký potenciál vidí v komunitnom kompostovaní. To je zatiaľ v Prešove v plienkach.

Bioodpad ľudia kompostujú pri bytovke alebo pod kríčkom. Mesto k triedeniu nemotivuje. Viac o tom píše v článku Lenka Haniková.

Tip Lenky Hanikovej

Čo so starostom, ktorý rezignoval?

V potoku vo Víťazi je opäť spúšť. Reagujú ešte ľudia na takýto titulok, alebo je to niečo, na čo si už zvykli, podobne ako na zaplavené domy či traktory počas výdatných dažďov? Stále sú isté veci, ktoré ľuďom prekážajú, aj keď len dvadsiatim, ktorí s tým chcú niečo robiť a prídu na jarnú brigádu vyčistiť Dolinský potok. Nedá sa krivdiť tým ostatným, ktorí to už pravdepodobne vzdali, pretože už niekoľko dní po čistení je potok opäť špinavý.

Že rezignujú ľudia, je zlé, ale čo s tým, ak rezignuje aj samotný starosta? Situácia vo Víťazi je zapeklitá, ale určite nie je raritou. Na jednej strane je starosta, ktorý už akosi na apelovanie voči Rómom v osade, odkiaľ neporiadok pochádza, nemá chuť, energiu ani vieru v zmysel, na druhej strane je občianske združenie, ktoré sa púšťa do riešení a snaží sa priamo komunikovať s Rómami a možno nájsť aj takého, ktorý myslí poriadok v osade vážne. Či s úspechom ukáže čas a najmä vytrvalosť. Ktorá strana je vám sympatickejšia?

Tip Jany Otriovej

Tornádo na východe? Hej, nad Zemplínskou Šíravou.

Čoraz častejšie nám súčasnosť pretláča do aktívnej slovnej zásoby také slová, na ktoré by sme si povedzme pred 20 - 30 rokmi v súvislosti so Slovenskom ani len nespomenuli.

Tornádo, tromba, supercela.

Isteže sa vyskytovali, ale žeby u nás, na východe?! Neveriacky zdvíhame obočie po tom, ako si vygúglime, čo vlastne znamenajú.

Odborník hovorí, že nemáme s čím porovnávať, lebo z minulosti nemáme o tornádach žiadne dáta. Za ostatných 20 rokov sa vyskytlo za rok jedno tornádo, keďže však záznamy chýbajú, odhaduje, že ich bolo viac. Dnes je fotograf a kameraman každý, kto má vo vrecku mobil, i to môže byť dôvod, prečo ich vidíme viac.

Zdôrazňuje aj fakt, že na východe sa supercely vyskytujú podstatne častejšie ako v ostatných častiach Slovenska.

Ako to teda východniari majú s týmito mocnými prírodnými živlami?

Tip Klaudie Jurkovičovej

Keď zlyhajú ľudia, má nastúpiť štát. A keď zlyhá štát?...

Je bolestné, keď sa láska dvoch ľudí skončí v troskách. Ešte smutnejšie je, ak si nevedia podať ruky a rozísť sa dôstojne. A už úplná tragédia je, keď na to všetko doplatí dieťa.

Keď prevážia emócie, vytratí sa objektivita a prevládnu subjektívne záujmy, musí do sporov vstúpiť niekto nezainteresovaný. Niekto, kto má nadhľad a dokáže objektívne posúdiť, ktoré z možných riešení je najlepšie. Vlastne, ani nie najlepšie, v takýchto prípadoch, žiaľ, už ostáva nájsť len také, ktoré bude najmenej zlé pre všetkých. A to najmä pre dieťa.

A práve od toho tu máme štát, teda orgány verejnej moci. Tie by mali konať rýchlo, spravodlivo, objektívne, zodpovedne a citlivo s jediným cieľom, ktorým má byť blaho dieťaťa. Žiaľ, máme tu ďalší prípad, ktorý ukazuje, že v praxi to neraz tak nebýva.

V kauze zúfalej matky, ktorá vyústila až do jej protestu v Košiciach, cítiť viaceré pochybenia tých, ktorí by sa pochybení určite dopúšťať nemali.

Vypočujte si aj náš najnovší podcast o tom, ako fungujú muzikanti v čase pandémie. Pripravil ho pre vás Michal Frank.

