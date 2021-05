Varíme s Korzárom: Hrášková polievka s mandľami

Skvelá kombinácia, ochutnajte.

18. máj 2021 o 0:00 Monika Almášiová

Hrášková polievka v mandľami

Potrebujeme: 300 gramov mrazeného hrášku, 600 mililitrov kuracieho vývaru, jednu cibuľu, 100 gramov masla, 300 mililitrov smotany, dve lyžice mandľového masla, muškátový oriešok, soľ, mleté čierne korenie, 100 gramov blanšírovaných mandlí

Postup: Cibuľu nakrájame nadrobno a orestujeme na masle, zalejeme vývarom, osolíme a privedieme do varu. Do vriaceho vývaru vsypeme hrášok a povaríme desať minút. Odstavíme a rozmixujeme dohladka. Pridáme smotanu, ochutíme soľou, korením, muškátovým orieškom a precedíme cez husté sitko. Do precedenej polievky vmiešame mandľové maslo a mandle. Podávame s opraženými kúskami mandlí alebo mandľovými lupienkami.

