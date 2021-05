Varíme s Korzárom: Losos s krémovou omáčkou so špenátom

Tip na lahodný nedeľný obed.

16. máj 2021 o 0:00 Daniela Marcinová

Losos s krémovou omáčkou so špenátom

Potrebujeme: 4 filety lososa s kožou, soľ a mleté čierne korenie, 2 lyžice olivového oleja, 2 lyžice slaného masla, 1 malú šalotku nakrájanú najemno, 3 nasekané nadrobno alebo pretlačené strúčiky cesnaku, 1/2 lyžičky mletého čili, 1 šálku (š) plnotučného kokosového mlieka alebo šľahačkovej smotany, 60 g krémového syra (napríklad ricotty), 1/2 š strúhaného syra parmezánového typu, 4 š čerstvého mladého špenátu, šťavu z 1 citróna, 2 lyžice petržlenovej vňate, 1 lyžicu nasekanej pažítky

Postup: Lososové filety posolíme a okoreníme. Na panvici zahrejeme olej, položíme filety kožou dole a pečieme ich asi 2 - 3 minúty, kým nebudú chrumkavé. Potom ich otočíme, opečieme aj druhú stranu a preložíme ich na tanier. Kožu z ryby môžeme teraz stiahnuť a odhodiť, ale nie je to nutné.

Do tej istej panvice teraz vhodíme maslo, šalotku, cesnak a miešame, kým sa cesnak nerozvonia. Pridáme čili, kokosové mlieko a ricottu, ochutíme soľou a čiernym korením, privedieme k varu a miešame, kým omáčka nezostane hladká a krémová. Potom prisypeme postrúhaný syr a špenát a ďalej varíme, kým zelené lístky nezvädnú. Nakoniec vmiešame citrónovú šťavu a bylinky. Omáčku odstavíme a ponoríme do nej lososa.

Zdroj: halfbakedharvest.com