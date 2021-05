Varíme s Korzárom: Jahodový sorbet

Osviežujúca pochúťka.

14. máj 2021 o 0:00 Monika Almášiová

Jahodový sorbet

Potrebujeme: 120 gramov práškového cukru, 150 mililitrov vody, 500 gramov jahôd, niekoľko lístkov mäty, šťava z dvoch grapefruitov

Postup: V hrnci zmiešame cukor s vodou a na stredne veľkom plameni miešame, až kým sa cukor nerozpustí. Odstavíme z tepla a necháme vychladnúť. Medzitým rozmixujeme odstopkované a umyté jahody s grapefruitovou šťavou. Nakoniec vmiešame do jahôd cukrový sirup a nasekanú mätu.

Zmes rozlejeme do servírovacích nádobiek, alebo do jednej spoločnej nízkej dózy. Uložíme na 6 - 12 hodín do mrazničky. Ak máme čas je dobré sorbet každú hodinu rozhrabať vidličkou.

