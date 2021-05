Pečieme s Korzárom: Paprikové slimáky bez kysnutia a vajíčka

Plnka môže byť ľubovoľná.

12. máj 2021 o 0:00 Monika Almášiová

Paprikové slimáky bez kysnutia

Potrebujeme: 300 gramov polohrubej múky, 160 mililitrov vody, dve polievkové lyžice oleja do cesta, jednu čajovú lyžičku soli, dve fľaštičky hotovej paprikovej nátierky, cesnak

Postup: V miske zmiešame múku so soľou, pridáme dve lyžice oleja a vodu. Rukami spracujeme kompaktné cesto, ktoré necháme zakryté pol hodinu odpočívať. Odpočinuté cesto rozdelíme na šesť približne rovnakých kúskov. Každý rozvaľkáme na tenkú placku a potrieme rovnomerne paprikovou nátierkou. Cesto od kraja začneme zatáčať, akoby sme chceli pripraviť závin. Hotový šúľok ešte zatočíme do tvaru slimáka. Uložíme na plech a ešte rukou stlačíme. Potrieme olejom, do ktorého sme prelisovali cesnak a pečieme na 180 stupňov, kým nie sú slimáky zlatisté. Pred podávaním každý slimák rozkrojíme na štyri časti.

