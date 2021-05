Pečieme s Korzárom: Rebarborovo-tvarohový cheesecake

Čím je zelená stonka mladšia, tým lepšie chutí.

8. máj 2021 o 0:00 Daniela Marcinová

Rebarborovo-tvarohový cheesecake

Potrebujeme na cesto: 120 g polohrubej múky, 50 g masla, 120 g práškového cukru

Na ovocnú vrstvu: 250 g rebarbory (vážiť pred ošúpaním), 75 g kryštálového cukru, 30 g polohrubej múky

Na tvarohovú vrstvu: 500 g plnotučného tvarohu, 50 g práškového cukru, 2 vajíčka

Na polevu: 150 g kyslej smotany, 10 g práškového cukru, 10 g vanilkového cukru

Postup: Rúru predhrejeme na 190 stupňov. Maslo vymiešame s cukrom dohladka, pridáme múku a rukami natlačíme do tortovej formy s priemerom 22 centimetrov. Rebarboru ošúpeme, konce odkrojíme, nakrájame na menšie kúsky a premiešame ich s múkou a cukrom. Takto pripravenú rebarboru rovnomerne rozložíme na cesto a trocha utlačíme. Ak používame formu s odnímateľným dnom, tak podeň dáme ešte plech, ktorý zachytí vytekajúcu šťavu. Dáme piecť na 15 minút. Po vybratí stiahneme teplotu na 170 stupňov.

Medzitým vymiešame tvaroh s cukrom dohladka, potom po jednom zašľaháme obe vajíčka a vylejeme na predpečený korpus. Formu opäť vrátime do rúry na 40 minút. Po dopečení by mal byť stred trocha prepadnutý a takmer tuhý, ale na vrchu stále svetlý. Koláč necháme po vybratí 30 minút chladnúť. Smotanovú vrstvu vytvoríme vymiešaním všetkých surovín a rozotrieme ju na vrch tvarohovej plnky. Tenkým nožom obídeme obvod koláča medzi cestom a formou, dáme dole obruč a vložíme do chladničky aspoň na tri hodiny.

