Varíme s Korzárom: Halušky s kyslou kapustou a údeným mäsom

Pripomeňte si chuť z čias starých materí.

7. máj 2021 o 0:00 Daniela Marcinová

Potrebujeme: 1 kg zemiakov, 400 g hrubej múky, 150 g vareného údeného mäsa, 1 vajíčko, 1 pretlačený strúčik cesnaku, 2 cibule, olej, petržlenovú vňať, majoránku, mleté čierne korenie, soľ, dusenú kyslú kapustu.

Postup: Cibule očistíme, nakrájame nadrobno a opražíme na oleji. Zemiaky ošúpeme, postrúhame najemno, dáme do utierky a zbavíme prebytočnej vody. Potom ich preložíme do misky, zasypeme múkou, pridáme nadrobno nakrájané údené mäso, všetky ostatné ingrediencie okrem oleja a z cibule len polovicu (resp. jednu cibuľu z dvoch). Cesto premiešame a necháme asi 5 minút odpočívať. Medzitým dáme zovrieť osolenú vodu. Pomocou lyžice robíme z cesta halušky, ktoré nahádžeme do hrnca a pri miernej teplote varíme asi 5 minút. Hotové scedíme, polejeme zvyšnou opraženou cibuľkou a zamiešame s kyslou kapustou.

Zdroj: dobre-recepty.sk