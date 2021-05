Pečieme s Korzárom: Špaldové krekry s avokádovým dipom

Chrumkanie pri dobrom filme nemusí byť len nezdravé.

5. máj 2021 o 0:00 Daniela Marcinová

Špaldové chia krekry s avokádovým dipom

Potrebujeme: 120 g špaldovej múky, 1 lyžičku prášku do pečiva, 1/2 lyžičky soli, 1 lyžicu chia semiačok, 1 lyžičky kokosového oleja, 50 ml vody

Na avokádový dip: 1 avokádo, 1/2 lyžičky limetkovej šťavy, 1/4 lyžičky soli, mleté čierne korenie, 1 ČL nasekaného čerstvého koriandra

Postup: Rúru predhrejeme na 200 stupňov. V miske zmiešame všetky suché suroviny na krekry okrem chia semiačok. Pridáme vodu a roztopený kokosový olej. Všetko miesime čistými rukami, kým nevznikne hladké cesto a rozvaľkáme ho na zľahka pomúčenom papieri na pečenie na tak tenko, ako je to len možné. Chia semiačka potom posypeme rovnomerne po jeho povrchu a prejdeme valčekom, aby sa vtlačili do cesta. Potom ho prekrojíme na menšie rovnako veľké obdĺžniky a opatrne spolu s papierom preložíme na plech. Vložíme ho do rozohriatej rúry a pečieme asi 15 až 20 minút, alebo kým krekry nie sú chrumkavé.

Kým sa krekry pečú, olúpeme a odkôstkujeme avokádo a jeho dužinu vložíme spolu s ostatnými ingredienciami do kuchynského robota. Použiť môžeme aj ponorný mixér. Vymiešame dohladka a podávame ku krekrom.

Zdroj: elephantasticvegan.com

