Varíme s Korzárom: Cestoviny s cesnakovým pestom

Sezóna stále trvá.

4. máj 2021 o 0:00 Monika Almášiová

Cestoviny s pestom z medvedieho cesnaku

Potrebujeme: 200 g medvedieho cesnaku, 20 ml oleja (olivového), 50 g parmezánu, 10 g sezamového semienka, 2 g soli, cestoviny podľa chuti

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Postup: Medvedí cesnak umyjeme, spoločne s olejom vložíme do mixéra a jemne rozmixujeme. Pridáme parmezán, soľ a sezamové semienko. Pár sekúnd ešte pomixujeme, snažíme sa však zachovať štruktúru semienka a kúsky syra. Ak celé množstvo nespotrebujeme naraz, zvyšok umiestnime do pohára. Zmes zalejeme ešte trochou oleja, uzavrieme a necháme v chladničke, kde vydrží niekoľko mesiacov. V hrnci necháme zovrieť dostatočné množstvo osolenej vody a vsypeme do nej cestoviny. Uvaríme podľa návodu na obale alebo počas varenia skúšame, či sú už mäkké. Hotové cestoviny zlejeme a premiešame s pestom. Na tanieri posypeme parmezánom a sezamovým semienkom.