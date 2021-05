Varíme s Korzárom: Domáci falafel

Zdravšie fašírky nielen pre vegánov.

3. máj 2021 o 0:00 Daniela Marcinová

Domáci falafel

Potrebujeme: 1 šálku (š) suchého cíceru namočeného cez noc (nepoužívame z konzervy), 1/2 š nahrubo nakrájanej cibule, 1 š nahrubo nasekanej petržlenovej vňate, 1 š nahrubo nasekaných lístkov koriandra, 1 malú zelenú čili alebo jalapeno papričku, 3 strúčiky cesnaku, 1 lyžičku rasce,1 lyžičku soli, 1/2 lyžičky kardamómu, 1/4 lyžičky mletého čierneho korenia, 2 lyžice cícerovej múky (najemno pomletého suchého cíceru), 1/2 lyžičky jedlej sódu, olej na vyprážanie

Postup: Suchý cícer si večer pred varením namočíme do vody a necháme cez noc odstáť. Voda by mala presahovať strukovinu aspoň 5 centimetrov, pretože guľôčky zvyknú zväčšiť svoj objem. Na druhý deň ich zlejeme, dobre premyjeme a spolu s cibuľou, vňaťou, koriandrom, cesnakom, korením a soľou dáme do kuchynského robota.

Zmes pomelieme nahrubo, premiestnime do misky a primiešame cícerovú múku a jedlú sódu. Prikryjeme a dáme do chladničky na 30 minút až hodinu. Zo schladnej zmesi vyformujeme malé guľôčky alebo fašírky. Ak by bola zmes príliš vlhká, pridáme ešte cícerovú múku, ak je prisuchá, zvlhčíme ju vodou alebo citrónovou šťavou.

Prichystané fašírky vypražíme v oleji (napríklad avokádovom, ak máme) alebo opečieme na panvici. Môžeme ich tiež upiecť v rúre - plech potrieme olejom, poukladáme naň falafel a dáme do rúry rozohriatej na 220 stupňov na 25 - 30 stupňov. V polovici procesu otočíme.

Zdroj: downshiftology.com