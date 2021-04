Varíme s Korzárom: Nepečený malinový cheesecake

Rýchla sladkosť so sviežim ovocím.

30. apr 2021 o 0:00 Monika Almášiová

Nepečený malinový cheesecake

Potrebujeme: 200 gramov sušienok, 80 g masla, 350 g mäkkého tvarohu alebo mascarpone, 500 ml smotany na šľahanie, 15 g želatíny, 10 PL studenej vody, 200 g práškového cukru, 250 gramov mrazených malín, dve polievkové lyžice vanilkového pudingového prášku

Postup: Sušienky nasypeme do pevnejšieho vrecúška a rozdrvíme valčekom. Presypeme do misky, polejeme rozpusteným maslom a dobre premiešame. Pripravíme si okrúhlu formu, na jej dno rovnomerne rozvrstvíme sušienky. Vznikne nám korpus, ktorý vložíme do chladničky.

Na bielu časť zmiešame tvaroh alebo mascarpone s cukrom a pridáme dotuha vyšľahanú šľahačku. Želatínu rozmiešame vo vode a primiešame k šľahačkovej hmote. Natrieme na sušienkový základ a dáme späť do chladničky.

Ako poslednú si pripravíme malinovú časť. Maliny necháme povoliť pri izbovej teplote. Presypeme ich do hrnca, pridáme dve deci vody a rozvaríme. V ďalších dvoch decilitroch vody rozmiešame vanilkový puding. Počkáme, kým maliny začnú vrieť a rozmiešaný puding k nim vlejeme. Miešame, kým maliny nezhustnú. Odstavíme ich zo sporáka a ešte miešame. Vlažné nalejeme na bielu vrstvu. Celý cheesecake vložíme na dvanásť hodín do chladničky.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou