Pečieme s Korzárom: Raňajkové škoricové cereálie

Známa dobrota v domácom prevedení.

25. apr 2021 o 0:00 Monika Almášiová

Škoricové cereálie

Potrebujeme: 300 gramov hladkej múky, štipku soli, hrnček studeného masla rozkrájaného na malé kocky, vrecúško vanilkového cukru, pol hrnčeka studenej vody, 100 gramov roztopeného masla, dve vrecúška škoricového cukru (prípadne viac, ak chceme cereálie sladšie a škoricovejšie)

Postup: Múku spracujeme rukami so štipkou soli, vanilkovým cukrom a studeným maslom na mrveničku. Prilejeme pol hrnčeka studenej vody, istejšie je prilievať vodu postupne, každá múka saje tekutinu inak. Môže sa stať, že vodu budeme musieť priliať alebo pár lyžíc ubrať. Vypracujeme pružné cesto. Uložíme ho na hodinu do chladničky. Odležané cesto rozvaľkáme priamo na papieri na pečenie, ktorý sme posypali vrecúškom škoricového cukru. Pri vaľkaní sa cukor dostane do cesta. Vrch cesta potrieme roztopeným maslom a rovnomerne posypeme druhým vrecúškom škoricového cukru. Papier na pečenie s cestom presunieme na plytký plech. Cesto radielkom rozdelíme na kocky a plech vložíme do rúry. Pečieme na 180 stupňov približne 15 minút. Necháme vychladnúť a uložíme do dobre uzatvárateľnej nádoby, aby zostali chrumkavé.

