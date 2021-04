Varíme s Korzárom: Cigánska pečienka

Vytvorte si atmosféru jarmoku dobrým jedlom aj doma.

23. apr 2021 o 0:00 Daniela Marcinová

Cigánska pečienka

Potrebujeme: 5 dl mlieka, 5 strúčikov cesnaku, štipku soli a mletého čierneho korenia, 3 stredne veľké cibule, 600 g bravčovej krkovičky (bravčového karé), 4 lyžice bravčovej masti, žemle, horčica, kyslé uhorky a feferónky na oblohu

Postup: Mäso najprv umyjeme, osušíme a nakrájame na 1,5 centimetra hrubé plátky. Mierne ich rozklepeme, osolíme a okoreníme. Cesnak očistíme a prelisovaný alebo nadrobno nakrájaný ho votrieme do mäsa. Plátky poukladáme do uzatvárateľnej nádoby a zalejeme mliekom tak, aby boli ponorené. Mäso prikryjeme a uložíme do chladničky na 12 až 24 hodín. Po uplynutí času si rozohrejeme na panvici dve lyžice bravčovej masti, na ktorej opečieme mäso z oboch strán po dobu asi troch minút. Následne teplotu znížime, panvicu prikryjeme a mäso necháme dusiť domäkka. Potom teplotu opäť zvýšime a plátky ešte raz rýchlo opečieme z oboch strán dozlatista.

Cibuľu očistíme, nakrájame na plátky a na druhej panvici na zvyšnej bravčovej masti ich orestujeme z oboch strán. Cigánsku podávame v žemli potretej horčicou s opraženou cibuľkou, nakrájanou kyslou uhorkou či kúskami feferónky podľa chuti. Ako prílohu môžeme použiť aj opekané zemiaky.

Zdroj: dobrakuchyna.sk

