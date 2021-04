Varíme s Korzárom: Cibuľkový hummus

Zvláštny názov, dobré jedlo.

20. apr 2021 o 0:00 Monika Almášiová

Cibuľkový hummus

Potrebujeme: 2 konzervy cíceru (alebo rovnaké množstvo vopred uvareného),polovicu citróna, 1 polievkovú lyžicu soli, 6 polievkových lyžíc oleja, 4 polievkové lyžice tahini (sezamová pasta), 2 strúčiky cesnaku, jednu cibuľu, petržlenovú vňať

Postup: Konzervovaný cícer zlejeme do sitka, prepláchneme studenou vodou a necháme odkvapkať. Nasypeme ho do mixéra a rozmixujeme na hladkú pastu. Cibuľu pokrájame na drobné kúsky, presypeme ju do hrnca, pridáme dve lyžice oleja a upražíme ju, kým nemá zlatú farbu.

K rozmixovanému cíceru pridáme upraženú cibuľku bez oleja, cesnak, soľ, tahiny pastu, šťavu z polovice citróna a zvyšné štyri lyžice oleja. Všetko ešte raz premixujeme.

Podávame s pita chlebom alebo tortilou a na hrubšie plátky nakrájanou mrkvou, uhorkou, jarnou cibuľkou a reďkovkou.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou