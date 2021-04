Varíme s Korzárom: Domáci hovädzí kebab na ihlici

Typickú pouličnú dobrotu si môžete urobiť aj vlastnoručne.

15. apr 2021 o 0:00 Daniela Marcinová

Domáci kebab

Potrebujeme: 15 drevených špízových ihiel, asi 1 kg mletého hovädzieho (môže byť aj mix hovädzieho a bravčového), 1 vajíčko, 1/4 šálky (š) sušenej petržlenovej vňate (alebo 1/2 š čerstvej), 1 čajová lyžička (ČL) sušenej cibule, 1 ČL sušeného cesnaku, 1 ČL papriky, 1 ČL soli, 1/2 ČL rasce, 1/2 ČL mletého čierneho korenia, pita chlieb, žemľa alebo ryža, paradajky, ľadový šalát, cibuľa, hummus, tzatziki alebo iný obľúbený dresing

Postup: Drevené ihly pred použitím namočíme aspoň na 30 minút do vody. Rozohrejeme si gril, prípadne ak používame rúru, natavíme ju na 180 stupňov. Mäso s vajíčkom a koreninami dáme do veľkej misy a dobre premiešame. So vzniknutej masy vyformujeme oválne fašírky, či už samostatne, alebo okolo konca ihlíc.

Mäso dáme grilovať na asi 20 minút, pričom v polovici procesu ich kliešťami otočíme. Ak používame teplomer, pečieme, kým mäso nedosiahne vnútornú teplotu 70 stupňov. V prípade, že kebab budeme piecť v rúre, taktiež by to malo trvať 20 minút s tým, že tesne pred koncom zapneme asi na dve minúty funkciu gril, aby sa mäso opieklo.

Po dopečení ho necháme zopár minút odležať, prikryté alobalom. Podávme so zeleninou v klasickom pita chlebe, v žemli alebo s ryžou, dochutené obľúbeným dresingom.

Zdroj: deliciousonadime.com