Varíme s Korzárom: Poctivé bryndzové halušky

Niet nad klasiku.

14. apr 2021 o 0:00 Monika Almášiová

Bryndzové halušky

Potrebujeme: dve kilá zemiakov, 250 gramov bryndze, hladkú múku, 200 gramov slaniny, jarnú cibuľku, soľ

Postup: Surové zemiaky ošúpeme a nastrúhame na jemnom haluškovom strúhadle. Nastrúhané zemiaky necháme chvíľu postáť a lyžicou pozbierame vodu, ktorú pustili. Prisypeme hladkú múku, veľmi dobre premiešame a opäť necháme postáť, aby sa rozvil lepok v múke. Vznikne nám jemne tekuté cesto. Do veľkého hrnca nalejeme vodu, necháme ju zovrieť a osolíme. Cez haluškovač pretierame halušky do vriacej vody, ak ho nemáme môžeme ich sácať z dienka. Pribežne halušky miešame, aby sa neprilepili k dnu alebo nevytvárali veľké zhluky. Halušky varíme približne päť minút, zlejeme ich cez sitko a prelejeme čistou vriacou vodou. Uvarené halušky vrátime do hrnca, pridáme kocku bryndze a premiešame, v horúcich haluškách sa rozpustí, v prípade potreby dosolíme. Slaninu pokrájame na malé kúsky a spražíme. Tuk vlejeme do hotových halušiek. Na tanieri halušky posypeme upraženou slaninkou a čerstvou jarnou cibuľkou.

