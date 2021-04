Varíme s Korzárom: Domáca lučina bez konzervantov

Na chlieb sa vždy oplatí natrieť niečo zdravé a chutné.

13. apr 2021 o 0:00 Daniela Marcinová

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Domáca lučina

Potrebujeme: 2 veľké biele jogurty (po 500 ml), 250 g smotany na šľahanie, soľ, bylinky na ochutenie.

Postup: Jogurt a smotanu spolu dobre premiešame a osolíme. Ak chceme, môžeme do nej primiešať bylinky podľa chuti alebo ju necháme len čistú a dochucovať budeme až v závere. Cedidlo alebo sito si vystelieme čistou utierkou, položíme ho na väčšiu misku tak, aby zostalo vo vzduchu, a vylejeme doň jogurtovo-smotanovú zmes. Takto nachystané dáme odkvapkať do chladničky na cca 24 hodín. Po uplynutí času premiestnime do zatváracej nádoby. Podávame na domácom chlebe s obľúbenou zeleninou a čerstvou pažítkou, prípadne nasekaným medvedím cesnakom.

Zdroj: najrecept.sk