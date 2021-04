Varíme s Korzárom: Slaný koláč s cviklou a kozím syrom

Rýchly nápad, ako spotrebovať zvyšnú cviklu zo sviatkov.

9. apr 2021 o 0:00 Daniela Marcinová

Galetka s cviklou a kozím syrom

Potrebujeme: 450 g olúpanej cvikly, 30 ml olivového oleja, soľ a mleté čierne korenie, 320 g lístkového cesta, 200 g kozieho syra, 9 nahrubo posekaných vlašských orechov, 60 g rukoly.

Postup: Rúru predhrejeme na 200 stupňov. Cviklu nakrájame na tenké plátky, ktoré poukladáme na plech, pokvapkáme olivovým olejom a ochutíme soľou a korením. Takto pripravené dáme piecť do rúry na 20 minút alebo kým nebudú mäkké. Medzitým si lístkové cesto rozprestrieme na papier na pečenie. Nožom ho jemne narežeme dookola tak, aby vznikol hrubší okraj, a vnútro dobre poprepichujeme vidličkou. Dáme do rúry pod cviklu a pečieme 15 minút dozlatista. Ak sa po upečení stred cesta dvihol, jemne ho sploštíme. Do vnútra poukladáme cviklové plátky, posypeme syrom a koláč dáme piecť na 10 minút. Nakoniec pridáme orechy a vrátime do rúry ešte na 3 minúty. Podávame s rukolou.

Zdroj: greedygourmet.com

