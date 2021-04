Varíme s Korzárom: Šunkafleky

Šunka zo sviatkov sa dá využiť.

8. apr 2021 o 0:00 Monika Almášiová

Zapekané cestoviny s údenou šunkou

Potrebujeme: akýkoľvek zvyšok údenej šunky, ideálne rovnaká gramáž ako cestoviny, 400 gramov cestovín (fliačky, mašličky, vretienka), jedna kyslá smotana, dve vajíčka, soľ, mleté čierne korenie, mletá červená paprika, maslo, dve lyžice strúhanky

Postup: Údené mäso rozkrájame na malé kúsky. Cestoviny uvaríme v slanej vode, scedíme a primiešame k údenému mäsu. Zapekaciu misku vymastíme maslom a vysypeme strúhankou. V miske rozmiešame kyslú smotanu s vajíčkami, korením a červenou paprikou. Premiešanú cestovinu s údeninou premiestnime do zapekacej misky a rovnomerne zalejeme smotanovou zmesou. Dáme zapiecť do vyhriatej rúry do zlatista. Neoddeliteľnou súčasťou šunkaflekov je nakladá uhorka.

