Varíme s Korzárom: Veľkonočná polievka

Vývar z údeného, vajíčka natvrdo aj smotana v jednom tanieri.

6. apr 2021 o 0:00 Anna Novotná

Potrebujeme: 2 l vývaru z údeného mäsa, smotanu na šľahanie, vajcia uvarené natvrdo, 1 väčšiu cibuľu, 1 PL hladkej múky, bobkový list, celé čierne korenie, uvarené zemiaky

Postup: Uvaríme si toľko vajec, koľko ľudí bude polievku jesť. Vývar zo šunky precedíme, dáme ho do hrnca spolu s cibuľou, bobkovým listom a celým čiernym korením. Dáme na mierny plameň a necháme variť. Keď je cibuľa mäkká vyberieme ju, aj bobkový list a korenie. V smotane rozšľaháme hladkú múku a pomaly ju vlejeme do vývaru. Povaríme a nakoniec, ak je to potrebné, pridáme soľ. Chuť môžeme doladiť octom alebo šťavou z citróna. Do polievkových tanierov dáme trochu uvarených zemiakov, varené vajíčko prekrojené na štvrtinky a zalejeme to horúcou polievkou.