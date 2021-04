Varíme s Korzárom na Veľký piatok: Zemiaky s bylinkovým tvarohom

Recept bez mäsa.

2. apr 2021 o 0:00 Anna Novotná

Zemiaky s bylinkovým tvarohom

Potrebujeme: väčšie zemiaky, hodia sa maslovité ako na šalát, hrudkovitý tvaroh, zopár lyžíc mlieka, nasekanú petržlenovú vňať, nasekanú pažítku, trochu nasekanej mäty, soľ, mleté čierne korenie.

Postup: Zemiaky umyjeme aj so šupkou, osušíme a každý zvlášť zabalíme do alobalu. Poukladáme ich na plech a dáme piecť do vyhriatej rúry asi na hodinu.

Zatiaľ si vymiešame tvaroh, trochu mlieka, soľ, vňať, pažítku, mätu a korenie.

Upečené zemiaky vyberieme z rúry, obal roztvoríme tak, aby nám z neho vznikla „miska“, zemiaky v ňom necháme. Potom každý zemiak prekrojíme a pomocou pučidla doň zatlačíme, aby roztvoril. Naplníme ich tvarohovou zmesou a podávame.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou