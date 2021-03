Pečieme s Korzárom: Veľkonočné vajíčka

Linecké koláčiky inak.

31. mar 2021 o 0:00 Monika Almášiová

Linecké veľkonočné vajíčka

Potrebujeme: 360 gramov hladkej múky, 240 gramov tuku, 120 gramov práškového cukru, dva žĺtky, kôru z polovice citróna, dva vanilkové cukry, polovicu balíčka kypriaceho prášku, žltý džem (marhuľový, mangový, broskyňový).

Postup: Deň vopred si pripravíme cesto. V mise zmiešame najprv múku s práškovým cukrom, vanilkovým cukrom, kypriacim práškom a postrúhanou citrónovou kôrou. Pridáme žĺtky a na malé kocky pokrájaný tuk. Rukou vypracujeme kompaktné nedrobivé cesto. Zabalíme ho do potravinárskej fólie a uložíme do chladničky. Na druhý deň cesto vyložíme pol hodiny pred spracovaním, aby sa zohrialo. Cesto spracovávame po menších častiach, prepracujeme ho v rukách a vyvaľkáme na pomúčenej doske. Vykrajujeme vajíčka a ukladáme ich na plech vyložený papierom na pečenie. V každom druhom vykrojíme "žĺtok". Výborne nám na to poslúži plastové vnútro z čokoládových vajíčok s prekvapením. Pečieme desať minút na 180 stupňov Celzia. Upečené zlepujeme džemom a cez sitko pocukrujeme práškovým cukrom.

