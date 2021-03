Pečieme s Korzárom: Nedeľná bábovka nedusivka

K víkendu patrí niečo dobré.

28. mar 2021 o 0:00 Monika Almášiová

Šľahaná bábovka

Potrebujeme: šesť vajec, balíček vanilkového cukru, 200 gramov práškového cukru, 120 gramov polohrubej múky, 80 gramov roztopeného masla, na špičku noža kypriaceho prášku, štipku soli, kôru z jedného citróna, maslo na vymastenie a strúhanku na vysypanie formy

Postup: Ako prvé si roztopíme maslo, aby stihlo trošku vychladnúť. Ďalším maslom vymastíme bábovkovú formu a vysypeme ju strúhankou. Od toho, ako dôkladne tento úkon urobíme, bude závisieť bezproblémové vyklopenie upečenej bábovky. Žĺtky vyšľaháme s vanilkovým a práškovým cukrom (stačí ručný šľahač), pridáme citrónovú kôru a štipku soli. Múku zmiešame s kypriacim práškom. Bielky vyšľaháme na tuhý sneh. Do žĺtkov striedavo pridávame tuhý sneh a múku, až kým sa nám neminú. Miešame ľahko a na záver do hotového cesta vmiešame roztopené a trochu vychladnuté, ale stále tekuté maslo. Cesto vlejeme do pripravenej formy a pečieme približne 45 minút na 180 stupňov Celzia. Po vytiahnutí z rúry ju necháme ešte pätnásť minút vo forme, potom bábovku vyklopíme a necháme vychladnúť na mriežke.

