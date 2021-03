Varíme s Korzárom: Jarná zeleninová s krupicovými haluškami

Polievka plná farieb.

20. mar 2021 o 0:00 Monika Almášiová

Jarná zeleninová s krupicovými haluškami

Potrebujeme: šesť mrkiev, dva kaleráby, dve hrste mrazeného hrášku, dve veľké paradajky, hrsť mrazenej kukurice, dve a pol lyžice masla, jedno vajíčko, 50 gramov detskej krupice, soľ, čierne korenie, zelenú papriku, jarnú cibuľku

Postup: Mrkvu očistíme a nastrúhame na tenké plátky na uhorkovom strúhadle. Kaleráb pokrájame na drobné kocky. V hrnci roztopíme dve lyžice masla a ako prvú pridáme mrkvu. Chvíľu ju opekáme, aby pustila farbu. Po mrkve prihodíme do hrnca aj kaleráb a krátko pražíme. Zeleninu posolíme a jemne poprášime čiernym korením. Zalejeme vodou a desať minút varíme pod pokrievkou. Medzitým si ošúpeme paradajky, pokrájame ich na drobné kúsky a pridáme k zelenine. Do hrnca prisypeme hrášok a kukuricu. Pridáme aj kúsky papriky a jarnú cibuľku, tie v polievke iba vyvaríme. Polievku varíme do zmäknutia zeleniny.

Na krupicové halušky si rozpustíme pol lyžice masla. Do vlažného masla pridáme vajíčko a rozmiešame, prisypeme krupicu a jemne posolíme. Necháme štvrť hodinu postáť. Halušky hádžeme do vriacej polievky, variť ich necháme päť minút a polievku odstavíme zo sporáka. Vyberieme cibuľku a papriku.

