Pečieme s Korzárom: Obrátený jablčník

Šťavnatý koláčik na víkend.

19. mar 2021 o 0:00 Monika Almášiová

Obrátený jablčník

Potrebujeme: kilo a pol jabĺk, 150 gramov polohrubej múky, 150 gramov práškového cukru, päť vajec, jeden vanilkový cukor, kôru z citróna, kypriaci prášok, dva balíčky škoricového cukru, štipka soli

Postup: Ako prvé očistíme jablká a nastrúhame ich na strúhadle na uhorky. Vzniknú nám tenučké plátky, ktoré zasypeme škoricovým cukrom a odložíme bokom. Bielky oddelíme od žĺtkov. Bielky vyšľaháme s lyžicou cukru a štipkou soli na sneh. Žĺtky vyšľaháme so zvyšným cukrom, vanilkovým cukrom a citrónovou kôrou do nadýchanej peny. Múku zmiešame s kypriacim práškom. Do vyšľahaných žĺtkov striedavo pridávame lyžicu snehu a lyžicu múky. Vznikne nám nadýchané svetložlté cesto. Na plech rozprestrieme papier na pečenie a naň v rovnomernej vrstve naukladáme jablká so škoricou. Na jablká nalejeme cesto. Pečieme 20 minút v rúre predhriatej na 180°C.

