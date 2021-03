Varíme s Korzárom: Šampiňónový stroganov

Tipy na chutný obed.

14. mar 2021 o 0:00 Monika Almášiová

Šampiňónový stroganov

Potrebujeme: 250-300 gramov šampiňónov, jednu cibuľa, dva strúčiky cesnaku, olej, soľ, 1 čajová lyžička mletej červenej papriky, 2-3 kyslé uhorky, 200 mililitrov šľahačkovej smotany, polievkovú lyžicu múky, dve polievkové lyžice paradajkového pretlaku

Postup: Začneme očistením šampiňónov a cibule. Cibuľu pokrájame na tenké kolieska, ktoré ešte prepolíme. Zo šampiňónov odrežeme tuhú nožičku a hlavičky rozkrájame na silnejšie kúsky. Do hlbšej panvice nalejeme lyžicu oleja, prisypeme cibuľu a krátko opražíme, pridáme šampiňóny prelisovaný cesnak. Premiešame a posolíme. Huby pustia zvyčajne dostatok tekutiny, aby sa mala zmes v čom podusiť, ak by sa to nestalo, podlejeme pol hrnčekom vody. Šampiňóny s cibuľou dusíme pod pokrievkou do zmäknutia. V miske si zmiešame smotanu s lyžicou múky a paradajkovým pretlakom. Dobre rozmiešame, aby nezostali hrudky a prilejeme do panvice. Omáčka by nemala byť príliš hustá, ale ani príliš riedka. Konzistenciu doladíme prípadným pridaním múky alebo priliatím vody. Šampiňóny s omáčkou ešte desať minút povaríme. Na záver pridáme mletú červenú papriku a kyslé uhorky. Tie môžeme nahrubo postrúhať, ale aj pokrájať na kolieska alebo kocky. Dobre premiešame. Podávame s uvarenou ryžou.