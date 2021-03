Varíme s Korzárom: Pirohy nikdy neomrzia, skúste ich nasladko aj naslano

Pripraviť sa dajú na množstvo spôsobov.

10. mar 2021 o 0:00 Daniela Marcinová

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Pirohy so štvorakou plnkou

Potrebujeme na cesto: 500 g hrubej múky, 200 ml vody, soľ, 2 vajíčka, slivkový lekvár.

Na tvarohovú plnku: 450 g tvarohu, 2 žĺtky, 1 polievkovú lyžicu (PL) práškového cukru, 1 bal. vanilkového cukru, soľ, 1 PL kôpru.

Na makovú plnku: 100 - 150 g mletého maku, 1 PL práškového cukru, 1 bal. vanilkového cukru, trocha teplého mlieka (alebo vody).

Na vrch: spražené maslo, na masle opražená strúhanka.

Postup: Suroviny na makovú plnku zmiešame spolu. Z tvarohovej budeme robiť slanú aj sladkú verziu, preto si množstvo po rozmiešaní so žĺtkami rozdelíme na dve polovice. Do jednej zamiešame vanilkový aj práškový cukor, do druhej soľ a kôpor. Ak chceme robiť aj slivkovú, nachystáme si slivkový lekvár. Dopredu si môžeme pripraviť aj opraženú strúhanku.

Na pracovnú dosku vysypeme múku zmiešanú so soľou, do stredu vytvoríme jamku a vyklepneme do nej dve vajíčka. Postupne prilievame vodu a vypracujeme z toho cesto. Bochník si rozdelíme na niekoľko častí podľa toho, koľko druhov plniek budeme používať. Postupne ich rozvaľkáme, radlicou porozkrajujeme na väčšie štvorce a poukladáme na nich kôpky plnky. Cesto prehneme na polovicu a konce prilepíme vidličkou. Kým pirohy plníme, postavíme na sporák väčší hrniec s vodou a privedieme k varu. Pripravené pirohy hádžeme do vriacej vody a keď vyplávajú na hladinu, vyberieme ich cedidlom alebo dierkovanou naberačkou. Ešte za tepla ich môžeme poliať roztopeným maslom. Sladkú verziu podávame s opraženou strúhankou a práškovým cukrom.

Zdroj: mimibazar.sk