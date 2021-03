Varíme s Korzárom: Tvarohové nočky s mandľovou strúhankou

Druhé jedlo alebo sladká bodka.

6. mar 2021 o 0:00 Monika Almášiová

Tvarohové nočky

Potrebujeme: 250 gramov hrudkovitého tvarohu, jedno vajce, štyri kopcovité lyžice detskej pšeničnej krupice, 200 gramov mletých mandlí, 200 gramov strúhanky, 100 gramov masla, práškový cukor, soľ.

Postup: Tvaroh zmiešame v miske s jedným vajíčkom a detskou krupicou, pridáme štipku soli. Vypracujeme kompaktné cestíčko, ktoré odložíme aspoň na hodinku do chladničky. Krupica za tento čas nasaje vlhkosť z tvarohu aj vajíčka a nočky budú pevnejšie. Po oddychu vyberieme tvarohové cesto z chladničky a pomocou lyžice tvarujeme malé nočky. Hotové ukladáme na pracovnú dosku a počkáme, kým nám nezačne vrieť voda v hrnci. Nočky vkladáme do vriacej vody s čo najmenšími časovými odstupmi, preto je dobré si ich pripraviť naraz a naraz ich aj vhodiť do vody. Jemne ich premiešame, aby sa neprilepili o dno hrnca, a varíme približne sedem minút. Hotové nočky obaľujeme v opečenej mandľovej strúhanke. Na panvici rozohrejeme maslo, do rozpusteného pridáme strúhanku a zľahka ju opečieme. Keď sa začína farbiť, prisypeme mleté mandle a ešte krátko opražíme. Stiahneme zo sporáka a vmiešame práškový cukor.