Varíme s Korzárom: Špagety s omáčkou z jedného hrnca

Variť sa dá aj bez množstva špinavého riadu.

1. mar 2021 o 0:00 Monika Almášiová

Špagety z jedného hrnca

Potrebujeme: 500 gramov špagiet, jednu cibuľu, päť strúčikov cesnaku, štyri kusy sušených paradajok, 2 konzervy lúpaných paradajok, 3 polievkové lyžice paradajkového pretlaku, 250 gramov malých čerstvých paradajok, pol hrnčeka zeleninového vývaru, 2 polievkové lyžice oleja, liter vody, hrsť čerstvého špenátu, hrsť čerstvej bazalky, soľ a čierne korenie

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Postup: Pripravíme si väčší hrniec, aby sa nám doň zmestili všetky suroviny vrátane vody. Do prázdneho hrnca vložíme na polovicu rozlomené surové špagety. Na špagety nasypeme na drobné kocky nakrájanú cibuľu a prelisovaný cesnak. Pridáme na menšie kúsky rozkrájané sušené paradajky, na polovice rozkrájané čerstvé malé paradajky, paradajkový pretlak a obe konzervy lúpaných paradajok. Prilejeme olej a vývar. Na záver zalejeme litrom vody, osolíme, okoreníme a pridáme natrhaný špenát a bazalku. Hrniec presunieme na sporák a jeho celý obsah dobre premiešame. Dôležité je, aby všetky špagety boli ponorené v tekutine, v opačnom prípade by nezmäkli. Od momentu, kedy začali špagety vrieť si odsledujeme desať minút, to by mal byť dostatočný čas na ich uvarenie. Počas varenia obsah hrnca občas premiešame. Výsledkom sú uvarené špagety v hustej paradajkovej omáčke, ktorej je tak akurát. Na tanieri môžeme posypať syrom, či dozdobiť čerstvými bylinkami.