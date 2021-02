Varíme s Korzárom deťom: Parené buchty

Dobrota na víkendový obed.

20. feb 2021 o 0:00 Monika Almášiová

Buchty na pare s lekvárom

Potrebujeme: 500g polohrubej múky, 20g čerstvého droždia, 40g práškového cukru, 400 ml mlieka, jedno vajce, štipka soli, hustý lekvár podľa chuti, maslo, kakao a práškový cukor

Postup: Do väčšej misy vsypeme múku a urobíme jamku. Do jamky rozdrobíme droždie, pridáme práškový cukor a zalejeme vlažným mliekom. Necháme štvrť hodinu postáť, aby vzišiel kvások. Pridáme štipku soli, vajce a vypracujeme kompaktné cesto, ktoré nebude úplné tuhé. Misu prekryjeme čistou utierkou a necháme kysnúť. Vykysnuté cesto preložíme na pomúčenú dosku a vyvaľkáme na plát hrubý približne jeden centimeter. Cesto narežeme na štvorce, do stredu každého dáme lyžicu lekváru, spojíme kraje cesta a vytvarujeme guľatú buchtu. Buchty ešte môžeme nechať na podložke štvrť hodinu podkysnúť, aby neobschli prehodíme cez nich utierku. Do hrnca vlejeme vodu a vložíme parák, naň naukladáme buchty a dobre prikryjeme pokrievkou. Buchty necháme pariť sa približne osem minút, počas tejto doby pokrievku nedvíhame, buchty by spľasli. Hotové parené buchty prelejeme roztopeným maslom a posypeme kakaom a práškovým cukrom.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou