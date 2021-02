Varíme s Korzárom: Nenáročný obed z mletého mäsa a zemiakov

Jednoduchý tip na ozvláštnenie menu.

19. feb 2021 o 0:00 Daniela Marcinová

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zemiaky plnené mletým mäsom

Potrebujeme: 3 veľké zemiaky, 450 g mletého mäsa (hovädzie, kuracie alebo morčacie), 2 strúčiky cesnaku, 1/4 stredne veľkej cibule, 1 ČL soli, 1 ČL údenej papriky, 1/2 ČL sušeného oregana, 1/4 š paradajkového pyré 2 ČL worčestrovej omáčky, 1/2 š postrúhaného čedaru, maslo, pažítka na vrch

Postup: Zemiaky dobre umyjeme, vyšúchame a poprepichujeme vidličkou z každej strany. Môžeme ich buď uvariť v horúcej vode, alebo zabaliť do alobalu a upiecť v rúre na 150 stupňov, trvať by to malo 60 - 90 minút. Medzitým si na panvici osmahneme mäso spolu s pokrájanou cibuľou a najemno nasekanými strúčikmi cesnaku tak, aby sa zatiahlo. Za občasného miešania pridáme soľ, korenie, bylinky, paradajkové pyré aj worčesterovú omáčku. Povaríme ešte dve minúty a odstavíme.

Hotové zemiaky dáme na chvíľu vychladnúť, potom ich prekrojíme na polovice a poukladáme na olejom jemne potretý plech reznou stranou hore. Môžeme ich tiež trocha poprepichovať vidličkou, položiť na ne kúsky masla a nechať, nech sa roztopí a vsiakne do zemiakov.

Na vrch potom pridáme mäso, posypeme ho strúhaným čedarom a dáme do rozohriatej rúry na gril na zopár minút, kým sa syr neroztopí. Nakoniec môžeme posypať pažítkou.

Zdroj: kitrusy.com