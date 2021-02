Varíme s Korzárom rýchlu polievku: Kyslá fazuľková so zemiakmi

Tip na teplé jedlo.

18. feb 2021 o 0:00 Monika Almášiová

Kyslá fazuľková polievka so zemiakmi a kôprom

Potrebujeme: jednu fľašu sterilizovaných žltých fazuľkových strukov, štyri stredné zemiaky, jednu menšiu cibuľu, olej, lyžicu hladkej múky, soľ, zväzok čerstvého kôpru, 250 mililitrov smotany na varenie, ocot, bobkový list

Postup: Zemiaky očistíme a nakrájame na menšie kocky, vložíme do hrnca a zalejeme studenou vodou tak, aby bola aspoň desať centimetrov nad zemiakmi. Zemiaky osolíme a pridáme dva bobkové listy. Varíme pod pokrievkou. Keď sú takmer uvarené, vsypeme k zemiakom precedené a studenou vodou premyté fazuľové struky. Kým sa dovárajú zemiaky s fazuľkou, pripravíme si cibuľkovú zápražku. Cibuľu nakrájame na menšie kúsky, vložíme ju do hrnca a pridáme olej. Opraženú cibuľu zaprášime múkou, premiešame a zalejeme pohárom vody. Rozmiešanú zápražku cez sitko vlejeme k zemiakom a fazuľke. Do polievky na záver vlejeme smotanu a necháme prevrieť. Dochutíme octom a nasekaným čerstvým kôprom.

