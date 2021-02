Varíme s Korzárom bez mäsa: Domáce makové šúľance

Medzi obľúbené pôstne jedlá patrili najmä tie múčne.

17. feb 2021 o 0:00 Daniela Marcinová

Domáce makové šúľance

Potrebujeme: 250 g hladkej múky, 250 g hrubej múky, 1 vajce, 5 - 6 zemiakov uvarených v šupke, 100 ml vody, mletý mak, kryštálový cukor, 1 balenie vanilkového cukru, trocha masla

Postup: Zemiaky umyjeme a uvaríme v osolenej vode domäkka. Medzitým zomelieme mak. Keď sa zemiaky uvaria, necháme ich vychladnúť a ošúpeme. Na pracovnú dosku si pripravíme múku, do ktorej zamiešame najemno postrúhané zemiaky, pridáme vajíčko a začneme troška hniesť. Postupne pridávame po troške vodu, kým nevypracujeme hladké cesto - nemalo by byť tvrdé ani príliš mäkké.

Do dostatočne veľkého hrnca si dáme variť vodu a kým nám zovrie, vytvoríme z cesta šúľance. Cesto si rozdelíme na viacero častí, vytvoríme z nich v dlaniach hadíky, ktoré pokrájame na malé pásiky. Pre oblejší tvar ich ešte prešúľame v dlaniach. Pripravené ich dáme variť do vriacej vody na 10 až 15 minút domäkka. Medzitým si v miske zmiešame mak, cukor a troška masla. Uvarené šúľance vyberieme do misky s makom tak, aby sme s nimi nabrali aj trocha vody. Dobre ich premiešame, podľa potreby dosladíme a podávame.

Zdroj: mimibazar.sk