Varíme s Korzárom: Rýchla večera zo zemiakov za pár drobných

Recept na dni, keď nie je čas na experimenty.

16. feb 2021 o 0:00 Monika Almášiová

Cibuľkové zemiaky s pečeným cícerom

Potrebujeme: kilo zemiakov, jednu strednú cibuľu, olej, dve lyžice masla, soľ, plechovku cíceru, údenú mletú papriku

Postup: Očistené zemiaky nakrájame na menšie kúsky a varíme v osolenej vode do zmäknutia. V tomto recepte neprekáža, ak sa zemiaky viac rozvaria alebo môžeme použiť múčnatejšie zemiaky, ktoré nie sú vhodné ako príloha. Kým sa zemiaky varia, cícer zlejeme a prepláchneme čistou vodou. Vhodíme ho do menšej misky a pridáme lyžičku soli, lyžičku údenej červenej papriky a zakvapkáme olejom. Cícer dobre premiešame, aby sa v korení obalili všetky kúsky rovnomerne. Vysypeme ho na pekáč a vložíme do vyhriatej rúry. Pečieme, kým sa na cíceri nezačne vytvárať upečená kôrka. Pri 180 stupňoch Celzia to trvá približne dvadsať minút. V závere varenia zemiakov si pokrájame cibuľu na drobné kúsky a opražíme ju na oleji. Zemiaky zlejeme, vsypeme k nim opraženú cibuľku (bez oleja), pridáme dve lyžice masla a pučidlom roztlačíme. Na vrch nasypeme opečený cícer. Cibuľkové zemiaky výborne chutia s kyslým mliekom.

