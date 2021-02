Varíme s Korzárom: Slaninové cestoviny s hráškom

Vyskúšajte rýchle jedlo z pár ingrediencií.

10. feb 2021 o 0:00 Monika Almášiová

Cestoviny so slaninou a hráškom. (Zdroj: TASR/AP)

Slaninové cestoviny s hráškom

Potrebujeme: 159 gramov cestovín (vretienka, mašličky), jednu cibuľu, strúčik cesnaku, polovicu malej cukety (nemusí byť), 150 gramov slaniny, pol balenia mrazeného hrášku, soľ, čierne korenie a tvrdý syr na posypanie

Postup: Ako prvé dáme do vriacej osolenej vody variť cestoviny, približne v polovičke času varenia k nim vsypeme mrazený hrášok. Kým sa cestovina s hráškom varí, pokrájame si slaninu na menšie kocky a necháme ju na panvici vyškvariť. Pridáme k nej na drobno pokrájanú cibuľu a chvíľu opekáme. Ak máme cuketu pridáme ju nahrubo nastrúhanú k cibuli a slanine na panvicu. V tejto fáze k zmesi patrí aj prelisovaný strúčik cesnaku. Okoreníme čiernym korením a necháme všetko zmäknúť. Uvarené cestoviny s hráškom zlejeme a vsypeme do panvice so slaninou. Premiešame, v prípade potreby dosolíme. Na tanieri posypeme strúhaným syrom.

