Varíme s Korzárom: Cícerová polievka, krémové zemiaky, stracciatella maškrta

8. feb 2021 o 0:00 Anna Novotná

Cícerová polievka

Potrebujeme: 300 g suchého cíceru, zopár zemiakov, 2-3 mrkvy, kus zeleru, 1 pór, 2 strúčiky cesnaku, soľ, mleté čierne korenie, muškátový oriešok, hladkú múku, mletú červenú papriku, maslo

Postup: Cícer si musíme pripraviť večer pred samotným varením. Dáme ho do sitka, prepláchneme, vsypeme do misky a zalejeme vodou. Necháme ho stáť celú noc. Na druhý deň vodu zlejeme, cícer dáme do hrnca, zalejeme ho novou vodou a dáme variť. Asi po polhodine pridáme očistenú a na kocky nakrájanú mrkvy, zeler a zemiaky. Všetko osolíme, okoreníme a necháme variť, kým nebudú jednotlivé ingrediencie mäkké.

V kastróle si roztopíme maslo a orestujeme na ňom nakrájaný pór. Vyberieme ho a dáme do polievky, do zvyšného masla pridáme trochu papriky aj hladkej múky a pripravíme zápražku, ktorú vlejeme do polievky necháme prevrieť, dochutíme a odstavíme.

Krémové zemiaky

Potrebujeme: menšie zemiaky (ideálne šalátového typu), 1 smotanu na varenie, syr mascarpone, cibuľu, anglickú slaninu, strúhaný syr, soľ, mleté čierne korenie, bylinky

Postup: Zemiaky uvaríme v šupke do polomäkka, potom ich aj so šupkou prekrojíme na polovice, prípadne štvrtinky, osolíme a okorením. Rezom nadol ich poukladáme na plech s vyšším okrajom alebo do zapekacej misky a dáme do rúry vyhriatej na 180 stupňov, kým si pripravíme omáčku.

V panvici opražíme nadrobno nakrájanú slaninu, potom k nej pridáme cibuľku a orestujeme ju. Do sladkej smotany vmiešame mascaporne, štipku soli, korenie a bylinky a touto zmesou zalejeme zemiaky, ktoré potom vrátime do rúry a necháme zapiecť. Celkom na záver ich posypeme strúhaným syrom.

Stracciattela maškrta

Potrebujeme: mandľový puding v prášku, vanilkový puding v prášku, kvalitnú čokoládu, 1 liter mlieka, cukor, šľahačkovú smotanu

Postup: V pollitri mlieka uvaríme mandľový puding a v druhom pollitri vanilkový puding. Pri varení dáme do mlieka cukor podľa toho, ako veľmi sladké máme radi. Obidva pudingy necháme vychladnúť, nezabudneme ich však prikryť, aby sa na povrchu nevytvorila kožka.

Zo smotany vymiešame tuhú šľahačku, použiť môžeme aj stužovač. Rozdelíme ju na polovice a tie zmiešame s uvarenými pudingmi. Do oboch zamiešame kúsky čokolády a naservírujeme do pohárov.