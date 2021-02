Varíme s Korzárom: Zapečené rezne s chrenom, zemiakovo-paradajková polievka

Nápady na chutný obed či večeru.

7. feb 2021 o 0:00 Anna Novotná

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zemiakovo-paradajková polievka

Potrebujeme: pol kila zemiakov, 250 ml paradajkového pyré, 2-3 strúčiky cesnaku, soľ, mleté čierne korenie, muškátový oriešok, mletú rascu, cca liter mlieka, 2 PL hladkej múky

Postup: Očistené zemiaky nakrájame na kocky, dáme do hrnca a zalejeme vodou tak, aby hladina siahala tesne nad ne. Osolíme, okoreníme, pridáme dva bobkové listy a uvaríme ich do polomäkka. Potom k nim vlejeme dve tretiny mlieka, paradajkové pyré, pretlačený cesnak a muškátový oriešok. Polievku dovaríme tak, aby boli zemiaky mäkké. Do zvyšku mlieka pridáme hladkú múku a urobíme zátrepku, ktorú vlejeme do polievky. Necháme ešte prevrieť a odstavíme.

Zapečené rezne s chrenom

Potrebujeme: bravčové karé, soľ, mleté čierne korenie, nakladaný sladkokyslý chren, hladkú múku, plátky údeného syra, olej, maslo

Postup: Rezne z karé naklepeme, prekrojíme blanku, osolíme a okoreníme. Potom plátky mäsa jemne poprášime múkou a opečieme ich z oboch strán v horúcom oleji zmiešanom s maslom.

Opečené mäso poukladáme na plech a na každý plátok natrieme chren. Zakryjeme ho plátkom syra a dáme do horúcej rúrky na pár minút zapiecť. Nepečieme dlho, aby sa mäso nevysušilo.

Jablkové guľky s mandľami

Potrebujeme: 300 g nastrúhaných jabĺk, 250 g kryštálového cukru, 120 g olúpaných madlí, prípadne môžu byť mandľové plátky, 1 citrón, 150 ml vody

Postup: Vodu necháme zovrieť, vsypeme do nej cukor a uvaríme hustý cukrový sirup. Pridáme k nemu nastrúhané jablká a citrónovú šťavu. Polovicu mandlí nasekáme a pridáme k jablkám. Všetko ešte krátko povaríme, aby sa spojilo do hustej zmesi. Necháme ju vychladnúť a potom z nej formujeme guličky. Zvyšok mandlí nasekáme najemno, guľky v nich obalíme a uložíme do papierových košíčkov.