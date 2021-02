Varíme s Korzárom: Múčanka s bryndzou, zapekané tvarohové fliačky, Soľnohradské halušky

Chutné dobroty podľa starých mám.

3. feb 2021 o 0:00 Anna Novotná

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zapekané tvarohové fliačky

Potrebujeme: vajíčka, polohrubú múku, maslo, tvaroh, soľ, kyslú smotanu hrozienka, práškový cukor

Postup: Zamiesime si cesto zo štyroch žĺtkov a toľko múky, aby cesto bolo dosť tuhé. Cesto vyvaľkáme natenko a nakrájame fliačky, ktoré uvaríme slanej vode. Scedíme ich, dáme do misky a polejeme roztopeným maslom, aby sa nezlepili.

Medzitým zmiešame tvaroh so štipkou soli, 2 žĺtkami, dvomi lyžicami kyslej smotany a kto má rád, môže si pridaťaj hrozienka - sultánky. Tvaroh premiešame s fliačkami.

Na doske zmiešame jeden žĺtok, kúsok masla a toľko múky, aby nám vzniklo cesto, ktoré rozvaľkáme a vyložíme na dno a boky formy. Na to navrstvíme tvarohové fliačky a dáme ich upiecť do rúry. Maslové cesto má byť červenkasté a chrumkavé. Po upečení formu preklopíme na veľký tanier alebo misu a posypeme práškovým cukrom.

Múčanka s bryndzou

Potrebujeme: detskú krupicu, hrubú múku, maslo, bryndzu, soľ

Postup: Do hrnca dáme variť asi liter vody s trochou soli. Keď začne vrieť, vsypeme do nej toľko krupice, aby vznikla kaša. Do nej pridáme ešte trochu múky a za stáleho miešania ju ešte trochu povaríme. Mala by nám vzniknúť hustá zmes, z ktorej budeme polievkou lyžicou naberať halušky a poukladáme ich vedľa seba na tanier. Keď máme nachystané všetky halušky, dáme ich do misky, polejeme roztopeným maslom a namrvíme k nim bryndzu. Chuť ešte vylepší ak údený oštiepok.

Soľnohradské halušky

Potrebujeme: mlieko, maslo, hladkú múku, vajíčka, práškový cukor, kryštálový cukor, soľ, vanilku

Postup: Do rajnice vlejeme 4 dl mlieka, pridáme 20 g masla a dáme variť na sporák. Keď zovrie, za stáleho miešania pridáme toľko múky, aby cesto bolo asi také husté, ako je potrebné na halušky. Do teplej zmesi zamiešame 5 žĺtkov a tuhý sneh vyšľahaný z troch bielkov. Pridáme aj štipku soli, trochu práškového cukru a vanilku. Dobre vymiešame. V hrnci prevaríme asi pol litra mlieka a keď začne vrieť, z pripraveného cesta do neho hádžeme halušky. Len čo vyplávajú na hladinu, vyberieme ich do zapekacej misky vymastenej maslom.

Do mlieka, v ktorom sa halušky varili pridáme ešte asi 2 dl mlieka, v ktorom rozmiešame 4 žĺtky, trochu kryštálový cukru a vanilku. Prevaríme a zalejeme halušky a dáme ich zapiecť do rúry asi na pol hodiny.

ZDROJ: Terézia Vansová: Recepty prastarej matere