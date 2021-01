Pečieme s Korzárom: Cibuľové bochníky, škvarkové dukáty, šišky s vanilkovým krémom

Tipy na voňavé domáce pečivo.

30. jan 2021 o 0:00 Anna Novotná

Škvarkové dukáty

Potrebujeme: 400 g hladkej múky, 250 g polohrubej múky, kocku droždia, 400 g škvariek, 2 žĺtka, 2 PL bravčovej masti, 3 dl kyslej smotany, 1 dl mlieka, malú lyžičku cukru, 1 vajce na potretie, soľ, semienka na posypamie



Postup: Zmiešame mlieko, cukor aj droždie a necháme ho dobre nakysnúť. Zatiaľ pomelieme škvarky, dáme ich do misky a pridáme k nim obe múky, žĺtky, smotanu, soľ a roztopenú masť. Prilejeme kvások a vypracujeme hladké cesto. Zakryjeme ho a necháme nakysnúť. Cesto potom rozvaľkáme asi na hrúbku prsta a stredne veľkou okrúhlou formičkou vykrojíme kolieska, ktoré poukladáme na plech, potrieme rozšľahaným osoleným vajíčkom, posypeme ľubovoľnými semienkami a upečieme.

Vanilkové šišky

Potrebujeme: 600 g hladkej múky, 250 ml mlieka, 2 PL kryštálového cukru, 1 kocku droždia, 30 g masla, 2 žĺtky, kôru z jedného citróna, štipku soli, olej na vysmážanie, práškový cukor na posypanie.

Na krém: 250 ml mlieka, 1 vanilkový cukor, 100 g kryštálového cukru, 30 g maizeny alebo zlatého klasu, 4 žĺtky

Postup: Ako prvý si pripravíme krém, pokojne ho môžeme uvariť aj deň vopred. Do hrnca dáme zohriať polovicu mlieka s vanilkou a kryštálovým cukrom. Zvyšok mlieka vyšľaháme so žĺtkami a maizenou. Keď mlieko začne vrieť, za stáleho miešania metličkou k nemu vlejeme žĺtkovú časť, dobre prešľaháme a uvaríme hustý krém, ktorý necháme dobre vychladnúť.

Z vlažného mlieka, cukru a droždia urobíme kvások, ktorý necháme niekoľko minút v teple. Do kvásku potom postupne primiešavame citrónovú kôru, žĺtky, rozpustené maslo a nakoniec múku a soľ. Vypracujeme cesto, ktoré necháme vykysnúť. Hotové cesto vyklopíme na dosku, vyvaľkáme ho a vykrojíme okrúhle šišky. Necháme ich chvíľku podkysnúť a potom ich upečieme v horúcom oleji.

Do vychladnutých šišiek urobíme na boku dierky slamkou na nápoje. Vanilkový puding dáme do cukrárskeho vrecúška s tenkou špičkou a natlačíme ho do šišiek. Na záver už len všetky poprášime cukrom.

Cibuľové chlebové bochníčky

Potrebujeme: 600 g hladkej (chlebovej) múky T650, 400 ml mlieka, 15 g masla, 2 ČL soli, 1 a 1/2 ČL sušeného droždia, 3 PL cukru, 1 ČL mletého koriandra, 2 cibule, 2 PL oleja, žĺtok na potretie

Postup: Cibule očistíme a nakrájame nadrobno. Na oleji ich opražíme dozlatista a necháme vychladnúť. Do misky nalejeme vlažné mlieko a postupne pridáme ďalšie suroviny - sušené droždie, roztopené maslo, cukor, soľ a nakoniec múku. Všetko dobre premiesime a necháme nakysnúť. Potom cesto vyklopíme na dosku, rozvaľkáme a navrstvíme naň restovanú cibuľu. Cesto premiesime a ešte necháme podkysnúť. Potom z neho urobíme malé bochníčky, asi ako žemle, potrieme ich rozšľahaným osoleným žĺtkom, môžeme ho posypať aj hrubozrnnou soľou a upečieme.