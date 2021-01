Varíme s Korzárom: Fazuľová polievka s batatom, karibské stehná, rýchly losos s hráškom

Tipy na nenáročný obed či večeru.

27. jan 2021 o 0:00 Anna Novotná

Fazuľová polievka s batatom

Potrebujeme: misku veľkej fazule, 4 strúčiky cesnaku, 1 veľkú cibuľu, 500 ml paradajkového pyré, 2 bataty, 2 bobkové listy, celé nové korenie, celé čierne korenie, drvenú rascu, olej, sladkú červenú papriku, hladkú múku soľ

Postup: Fazuľu si vopred namočíme, ideálne večer pred varením. Na druhý deň dáme fazuľu variť do osolenej vody s bobkovým listom, celými strúčikmi cesnaku, rozštvrtenou cibuľou, celým novým a čiernym korením.

Keď bude polomäkká, pridáme k nej paradajkové pyré, na kocky pokrájané bataty a drvenú rascu. Na záver si v kastróle urobíme z oleja, červenej papriky a lyžice hladkej múky zápražku, ktorú vlejeme do polievky, necháme prevrieť a odstavíme.

Karibské stehná

Potrebujeme: vykostené kuracie stehná, cibuľu, kvalitný rum (nie lacný aromatizovaný alkohol s podobným názvom), soľ, čierne korenie, mletú červenú papriku, plátky slaniny, šťavu z limetky, čili papričku, olej

Postup: Mäso umyjeme, očistíme, aj s kožou ho trochu naklepeme a v prípade potreby jednotlivé kúsky prekrojíme. Dáme ich do misky, kde ich osolíme, okoreníme, poprášime červenou paprikou, pridáme čili papričku a potom všetko pokvapkáme limetkovou šťavou a zalejeme asi decilitrom rumu. Všetko dobre premiešame, misku uzatvoríme a necháme odležať. V panvici, ktorá môže ísť do rúry najskôr opečieme plátky slaniny, ktoré na chvíľu vyberieme. Potom vo výpeku opečieme z oboch strán mäso, poukladáme ho do panvice vedľa seba, zakryjeme opečenou slaninou, polejeme marinádou, v ktorej bolo mäso namočené a dáme dopiecť do rúry.

Rýchly losos s hráškom

Potrebujeme: lososa, balenie mrazeného cukrového hrášku, 1 pór, 1 čerstvú červenú papriku, 2 – 3 mladé cibuľky, 3 strúčiky cesnaku, maslo, biele víno, špagety či iné cestoviny, mleté čierne a biele korenie, soľ.

Postup: Najskôr na horúcom oleji prudko opražíme hrášok, ktorý osolíme, okoreníme a vyberieme bokom do misky. Z lososa odstránime kožu, pokrájame ho na kocky, ktoré tiež jemne osolíme, okoreníme.

Do panvice, z ktorej sme vybrali hrášok dáme maslo a opečieme na ňom kúsky lososa. Pridáme k nemu nasekaný cesnak, na kúsky nakrájanú červenú papriku a na kolieska nakrájaný pór. Všetko podlejeme asi pohárom vína a necháme dusiť. Asi po 10 minútach vrátime späť hrášok, prehrejeme ho spolu s rybou a odstavíme.