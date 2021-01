Varíme s Korzárom: Bryndzová polievka s mrveničkou, zaprávané kurča so zeleninou

Nápady na chutné obedy či večere.

19. jan 2021 o 0:00 Anna Novotná

Bryndzová polievka s mrveničkou

Potrebujeme: 50 g hrubej múky, 50 g polohrubej múky, 1 vajíčko, soľ, 1 bryndzu, sladkú smotanu, zemiaky, mrazený alebo sušený kôpor

Postup: Zemiaky očistíme a nakrájame na kocky. Dáme ich variť do mierne osolenej vody. So soľou to nepreháňame, aby sme po pridaní bryndze nemali presolenú polievku.

Kým začnú zemiaky vrieť, zmiešame si obe múky, štipku soli a vajíčko na tuhé cesto. Potom ho nastrúhame na mrveničku a pridáme k polouvareným zemiakom.

Necháme dovariť a potom do polievky namrvíme bryndzu a pridáme smotanu podľa chuti. Na záver v prípade potreby dosolíme a dokoreníme a pred podávaním posypeme kôprom.

Zaprávané kurča so zeleninou

Potrebujeme: celé kurča, 1 cibuľu, maslo, lyžicu hladkej múky, karfiol, mrkvu, kaleráb prípadne aj šampiňóny, soľ, mleté čierne korenie, sladkú smotanu

Postup: Kurča naporciujeme, osolíme a okoreníme zo všetkých strán. Cibuľu nasekáme najemno, zeleninu očistíme a nakrájame na kúsky.

V hrnci roztopíme maslo a opražíme cibuľu. Pridáme zeleninu a aj kúsky kuraťa a všetko spolu restujeme. Priebežne podlievame po troche vody a dusíme. Keď sú zelenina aj mäso mäkké na chvíľu ich odložíme bokom a výpek scedíme. V hrnci si z masla a múky urobíme zápražku, ktorú najskôr zalejeme výpekom, potom pridáme smotanu a do omáčky vložíme kurča aj zeleninu. Všetko spolu prevaríme a môžeme podávať.

Zemiakové pagáčiky ako príloha

Potrebujeme: zemiaky, hladkú múku, maslo, vajíčka, soľ

Postup: Zemiaky uvaríme v šupke a po vychladnutí ich očistíme a nastrúhame najemno. Takto nachystané zemiaky odvážime a pridáme k nim rovnaké množstvo múky a masla, 1-2 žĺtky a štipku soli. Vmiesime cesto, ktoré rozvaľkáme a pomocou formičky alebo pohára vykrojíme kolieska. Poukladáme ich na plech, potrieme rozšľahaným vajíčkom a upečieme v rúre.