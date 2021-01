Varíme s Korzárom: Krémová polievka s pivom, mrkva s glazúrou, ryžové guľky

Jednoduché, no delikátne špeciality.

15. jan 2021 o 0:00 Anna Novotná

Krémová polievka s pivom

Potrebujeme: 200 g syra čedar, 1 cibuľu, zeleninový vývar, maslo, 3 strúčiky cesnaku, 1 PL worcesterskej omáčky, 300 ml piva, kukuričný škrob, 2 dl smotany na varenie, soľ, mleté biele korenie

Postup: V hrnci rozpustíme maslo a opražíme na ňom nadrobno pokrájanú cibuľu. Pridáme nasekaný cesnak aj worcesterskú omáčku, dáme preč zo sporáka a prilejeme pivo. Necháme ho zovrieť a potom prilejeme asi liter vývaru a krátko povaríme. Do hrnca dáme syr aj smotanu a varíme. Podľa hustoty polievky dolejeme vývar s trochou škrobu. Polievku necháme dobre prevrieť, dochutíme a odstavíme.

Ryžové guľky s mozzarellou

Potrebujeme: 300 g ryže, 1 l zeleninového vývaru, 40 g parmezánu, 120 g mozzarelly, 2 vajíčka, maslo, maslo, cibuľu, olej, strúhanku, soľ, mleté čierne korenie, sterilizovanú kukuricu, hrášok či sušené paradajky (voliteľné)

Postup: Začneme podobne, ako sa pripravuje rizoto. Kus masla približne s lyžicou oleja zohrejeme a orestujeme najemno pokrájanú cibuľu. Pridáme nepremytú ryžu a dobre ju opečieme, aby boli zrnká obalené tukom. Zalejeme ju polovicou vývaru a varíme za občasného miešania. Postupne budeme prilievať po naberačkách zvyšný vývar, kým sa ryša nedovarí. Na záver môžeme pridať scedenú kukuricu, hrášok či sušené paradajky. Môžeme však nechať aj čistú ryžu.

Zmes osolíme a okoreníme a ešte do teplej ryže primiešame nastrúhaný parmezán. Mali by sme dostať hmotu krémovej konzistencie, ktorú budeme vedieť formovať v rukách do guličiek. Do každej dáme kúsok mozarelly, obalíme v rozšľahanom vajíku aj v strúhanke a vypražíme v oleji.

Mrkva s javorovou glazúrou

Postup: mrkvu, maslo, javorový sirup, francúzsku hrubozrnnú horčicu, soľ, korenie, cesnak

Postup: Mrkvu očistíme, menšie kúsky necháme celé, väčšie prekrojíme na polovice alebo štvrtiny. Krátko ju predvaríme v troche vody, nie však celkom domäkka.

V panvici si potom zohrejeme maslo, ku ktorému vhodíme celý strúčik cesnaku a keď sa opečie vyberieme ho. K maslu pridáme asi dve lyžice javorového sirupu a dobre miešame, aby nám vznikol základ na glazúru. Potom pridáme lyžičku horčice a do zmesi vložíme predvarenú mrkvu. Premiešame tak, aby sa mrkvičky dobre obalili a môžeme ich vybrať. Pred podávaním ich jemne osolíme a okoreníme.