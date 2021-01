Varíme s Korzárom tradične: Zemplínske pelmene, rusínske švabčaniky, spišské adzimky

Starodávne jedlá zachutia aj dnes.

13. jan 2021 o 0:00 Anna Novotná

Článok pokračuje pod video reklamou

Zemplínske pelmene

Potrebujeme: cca 300 gramov polohrubej múky, 1 kyslú smotanu, 100 gramov masla, 2 vajcia, pažítka, vodu. Na plnku: 250 gramov miešaného hovädzieho aj bravčového mletého mäsa, 1 cibuľu, mleté čierne mleté korenie, soľ

Postup: Do misky dáme múku, osolíme ju. Do jedného pohára si rozbijeme celé vajíčko a z druhého pridáme žĺtok. Druhé bielko dáme zvlášť do iného pohára, použijeme ho neskôr.

Múku zmiešame s vajíčkami, pridáme trochu vody a vypracujeme hladké cesto, ktoré necháme chvíľu postáť a potom ho rozvaľkáme a vykrojíme z neho kolieska.

Mleté mäso osolíme, okoreníme a premiešame. Zmes rozdelíme na pripravené cesto. Okraj každého kolieska potrieme vymiešaným bielkom, ktoré sme si zvýšili a postláčame ich ako pirohy. Uvaríme v slanej vode a podávame poliate roztopeným maslom, s opraženou cibuľou a kyslou smotanou.

Spišské adzimky

Potrebujeme: 500g múky 1 ČL sódy bicarbóny, kyslé mlieko

Postup: Múku premiešame so sódou a postupne prilievame kyslé mlieko tak, aby sme vymiešame husté cesto. Rozvaľkáme ho na hrúbku asi 1 centimeter a pomocou menšej misky vykrojíme kolieska. Upečieme ich na suchej panvici, alebo priamo na platni, ako to robievali staré mamy.

Upečené adzimky posolíme a namastíme maslom. Pokojne si k nim môžeme dať obľúbenú nátierku na hradiť nimi chlieb.

Jednoduché rusínske švabčaniky

Potrebujeme: zemiaky, soľ, mleté čierne korenie, majoránku, tuk alebo olej na vyprážanie

Postup: Zemiaky nastrúhame, môžeme použiť aj také strúhadlo ako na syr. Dáme ich do misky, osolíme a necháme postáť. Keď pustia šťavu poriadne ich vyžmýkame, prípadne ich môžeme dať do cedidla a vytlačiť z nich škrobovú vodu. Ochutíme korením, majoránkou, premiešame a potom zo zmesi pomocou polievkovej lyžice odoberáme malé časti, v rukách vyformujeme hrubšie placky a tie upečieme na tuku.