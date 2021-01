Varíme s Korzárom: Bôčiková roláda, hŕstková polievka s údeným, božie milosti

10. jan 2021 o 0:00 Anna Novotná

Hŕstková polievka s údeným

Potrebujeme: hotovú hŕstkovú zmes, alebo si môžeme sami namixovať po trochu šošovice, hrachu, fazule a pohánky, 2 údené rebrá, 1 cibuľu, 2 mrkvy, 1 petržlen, 3-4 zemiaky, 2 strúčiky cesnaku, olej, soľ, mleté čierne korenie, mletú papriku

Postup: Na oleji orestujeme nadrobno nakrájanú cibuľu, potom k nej pridáme očistenú a nakrájanú koreňovú zeleninu, cesnak, mletú papriku a chvíľu všetko dusíme. Potom zeleninu zalejeme vodou, pridáme údené rebrá a ak používame všetky suroviny zvlášť, dáme do polievky variť fazuľu. Ak používame hŕstkovú zmes, najskôr necháme povariť rebrá a asi po polhodine pridáme zmes strukovín a zemiaky. Všetko spolu dovaríme a na záver podľa potreby dosolíme a dokoreníme.

Delikátna bôčiková roláda

Potrebujeme: tenký prerastaný bravčový bôčik, 2 strúčiky cesnaku, čierne pivo, majoránku, mletý sušený zázvor, drvenú rascu, sójovú omáčku, kečup, soľ

Postup: Mäso najskôr zbavíme kože a môžeme ho aj trochu naklepať. Posypeme drvenou rascou, majoránkou, zázvorom a kto má rád pikantné, môže pridať aj čili korenie. Zrolujeme ho previažeme motúzom aby dobe držalo pokope a vrch potom potrieme pretlačeným cesnakom, posypeme rascou, soľou aj korením a dáme do pekáča. Podlejeme pivom a upečieme v rúre pri teplote 190 °C.

Prvú polhodinu pečieme zakryté a priebežne prelievame výpekom. Potom mäso odkryjeme, stále ho prelievame a necháme upiecť dozlatista. Na záver zmiešame sójovú omáčku s trochou kečupu, roládu potrieme touto zmesou a necháme zapiecť ešte asi 10 minút.

Tvarohové božie milosti

Začínajú sa fašiangy a to bol kedysi čas, kedy sa v mnohých domácnostiach piekli sladké koláčiky, niekde zvané fánky, inde božie milosti. Receptov na ne je množstvo, chutia aj s tvarohom.

Potrebujeme: 440 g hladkej múky, 250 g tvarohu, 100 g masla, 4 vajíčka, 4 PL bieleho sladkého vína, 2 ČL prášku do pečiva, olej, práškový a vanilkový cukor na obaľovanie

Postup: Do tvarohu primiešame vajíčka, zmäknuté maslo, víno a postupne pridávame múku zmiešanú s práškom do pečiva tak, aby sme vypracovali hladké cesto. Necháme ho na pracovnej doske oddychovať asi dve hodiny a potom ho rozvaľkáme na hrúbku pol centimetra a povykrajujte obdĺžniky a do každého urobíme zárez.

Vysmažíme ich v rozpálenom oleji z obidvoch strán, necháme odkvapkať prebytočný olej a obalíme v zmesi práškového a vanilkového cukru.